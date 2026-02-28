< sekcia Regióny
V hlavnom meste prenocovalo vlani viac ako 1,3 mil. návštevníkov
Bratislavu nevyhľadávali len návštevníci z nových leteckých destinácií, záujem prejavili opäť aj turisti z miest, ktoré sa v TOP rebríčku návštevnosti s prenocovaním umiestňujú pravidelne.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - V Bratislave prenocovalo v roku 2025 viac ako 1,3 milióna návštevníkov, z toho 70 percent tvorili zahraniční návštevníci. Ich počet stúpol medziročne o viac ako 15 percent. V Bratislavskom kraji prenocovalo vlani približne 1,5 milióna návštevníkov. V počte návštevníkov ide o sedempercentný medziročný nárast. Zahraniční návštevníci tvorili viac ako 64 percent všetkých hostí. Vyplýva to z dát Štatistického úradu SR.
„Pre Bratislavu sú kľúčoví predovšetkým zahraniční návštevníci, čomu prispôsobujeme aj naše aktivity. Na základe doterajšieho vývoja možno pre rok 2026 predpokladať ďalší výrazný rast počtu návštevníkov a veríme, že tento rok bude novým míľnikom,“ skonštatovala Nina Erneker, predsedníčka predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board.
Bratislavu nevyhľadávali len návštevníci z nových leteckých destinácií, záujem prejavili opäť aj turisti z miest, ktoré sa v TOP rebríčku návštevnosti s prenocovaním umiestňujú pravidelne. Hlavné mesto navštívilo v minulom roku o 14 percent Nemcov viac ako v roku 2019, Američanov pribudlo 20 percent. Najväčším „prekvapením“ je podľa organizácie nárast poľských návštevníkov, ktorých prenocovalo v Bratislave o 44 percent viac ako v rekordnom roku. V TOP 5 sa umiestnili tradične Česi, Nemci, Poliaci, Rakúšania a Briti.
Počet domácich návštevníkov, ktorí v Bratislave vlani prenocovali, bol takmer rovnaký ako v predchádzajúcom roku. Predstavoval približne 30 percent všetkých návštevníkov.
V rámci Bratislavského kraja bola najnavštevovanejším okresom Bratislava. Druhou najnavštevovanejšou destináciou boli Malé Karpaty (okres Pezinok), ktoré vo väčšej miere vyhľadávali domáci návštevníci. Tvorili 80 percent všetkých hostí, zo zahraničných návštevníkov prichádzali v najväčšom počte Česi, Poliaci a Nemci.
Najviac zahraničných návštevníkov mimo Bratislavy prišlo vlani do regiónu Senec. Najpočetnejšiu skupinu tvorili opäť Česi, ktorí predstavovali takmer 60 percent, nasledovali Poliaci a Ukrajinci.
„Teší nás, že návštevníci do Senca prichádzali aj napriek tomu, že počasie nebolo počas celej sezóny ideálne a v júli to pre daždivé počasie pocítilo najmä obľúbené letovisko Slnečné jazerá. Napriek tomu sme dokonca zaznamenali takmer trojpercentný medziročný nárast,“ poznamenal František Stano, výkonný riaditeľ Bratislava Region Tourism.
Aj na Záhorí (okres Malacky) tvorili najväčšiu skupinu zahraničných návštevníkov Česi. Počtom ich nasledovali návštevníci z Nemecka a Poľska. Väčšinu návštevníkov, ktorí v tomto okrese vlani prenocovali, tvorili domáci hostia, ktorých bolo 57 percent.
