V hlavnom meste pribudne do konca roka 300 nových lavičiek

Bratislava 11. októbra (TASR) – V Bratislave pribudne do konca roka 300 nových lavičiek, ktoré vychádzajú z tradície starej československej lavičky. Viac ako 200 z nich bude umiestnených v Sade Janka Kráľa. Celkovo 1000 bratislavských lavičiek v rámci mestského projektu by malo byť osadených do leta budúceho roka. Na pondelňajšej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



"Projekt 1000 lavičiek dostáva konkrétne kontúry, 1000 nových lavičiek v Bratislave je dnes úplná realita. Myslím si, že lavičky zohrajú veľkú rolu v tom, ako vyzerá naše mesto. Okrem toho, že sú pohodlné, vychádzajú z tradície starej československej lavičky," uviedol Vallo.







Prvé lavičky by sa mali v prvých vytypovaných lokalitách objaviť už v novembri. Viac ako 200 z nich pribudne v Sade Janka Kráľa v Petržalke, čím sa v tomto parku vymenia všetky pôvodné lavičky. Stať by sa tak malo do jari 2022, závisieť to bude od poveternostných podmienok.



Postupne by mali byť osádzané aj ďalšie lavičky, dopĺňať a nahrádzať nimi staré lavičky budú aj jednotlivé bratislavské mestské časti. Pribudnúť by tak mali napríklad v parku v Karlovej Vsi, v okolí Mlynských nív, na Račianskej ulici, ale tiež na Malokarpatskom námestí v Lamači, v parku Družba v Dúbravke, na Osuského či Ševčenkovej ulici v Petržalke či na vrakunskej promenáde. Spolu s lavičkami pribudnú do Bratislavy aj ďalšie prvky mobiliáru podľa českého vzoru, a to kôš a stojan na bicykle.



Dizajn pražskej lavičky získala Bratislava v spolupráci s českou metropolou ešte minulý rok, hlavné mesto zároveň vo verenom obstarávaní vysúťažilo dodávateľa. Partnerom pre hlavné mesto je v rámci projektu ČSOB, ktorá prispeje sumou 200.000 eur, čím zaplatí tretinu lavičiek. Zvyšok zaplatí hlavné mesto, financie má alokované vo svojom rozpočte tento i budúci rok.