V hlavnom meste sa koná 10. ročník festivalu Saxophobia Bratislava
Desiaty ročník Saxophobie je podľa nich rekordný, do Bratislavy sa zišla vyše stovka saxofonistov z celej Európy.
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Hlavné mesto je dejiskom saxofónovej udalosti roka - festivalu Saxophobia Bratislava. Popri majstrovských kurzoch prináša jubilejný 10. ročník aj súťaž mladých skladateľov a dva verejné koncerty venované klasickej hudbe na saxofónoch. V sobotu sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca koná Galakoncert majstrov saxofónu.
Predstavia sa lektori, ktorí prijali pozvanie učiť na majstrovských kurzoch, svetovo uznávaní umelci, ktorí pôsobia aj ako pedagógovia na konzervatóriách a univerzitách. „Na koncerte zaznejú skladby pre naše publikum menej známe, ale aj diela známych autorov pre saxofón a klavír, saxofónové kvarteto či okteto. Viaceré z nich boli venované práve účinkujúcim, a odznie aj niekoľko slovenských a svetová premiéra raritnej skladby Horon pre dva kontrabasové saxofóny od tureckého skladateľa Özkana Manava,“ uvádza PR manažérka Janka Dekánková.
Slovenský rozhlas bude v nedeľu 1. februára dejiskom koncertu 100-členného saxofónového orchestra pod taktovkou dirigenta Antona Popoviča. Orchester zložený z vyše stovky saxofonistov z 11 krajín, účastníkov a lektorov medzinárodných saxofónových majstrovských kurzov Saxophobia Bratislava 2026, predstaví takmer všetky druhy saxofónov od sopránového, cez altový, tenorový, barytónový, basový až po raritný kontrabasový saxofón. Zaznejú Bachove, Bartókove a Milhaudove skladby. „Program doplnia komorné zoskupenia z rôznych krajín a vo svetovej premiére odznie kompozícia Ivana Danka Collapse Quartet v podaní Pressburg Saxophone Quartet,“ dodáva Dekanková.
Pripomína, že Saxophobia Bratislava je pevnou súčasťou nielen slovenského, ale aj celoeurópskeho hudobného diania. Za 10 rokov svojej existencie sa z lokálnych majstrovských kurzov stali jedny z najväčších a najlepších v Európe. Lektormi sú svetové kapacity, za ktorými chodia študenti z celého sveta a organizačne sú to jedny z najprofesionálnejšie zorganizovaných kurzov vôbec, podotkla Dekanková.
Organizátori poskytujú možnosť individuálnych aj skupinových lekcií, prax v orchestri i štipendiá nadaným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia a vytvárajú tiež miesto pre vzájomnú spoluprácu a obohacovanie všetkých, ktorých spája láska k jednému z najmladších nástrojov klasickej hudby. „Saxofón jeho vynálezca Belgičan Adolphe Sax patentoval v roku 1846 za účelom interpretácie klasickej hudby, nie džezu, ktorý v tom čase ešte neexistoval,“ poznamenávajú organizátori.
