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V hlavnom meste sa počas dvoch dní uskutoční zberateľský veľtrh
Súčasťou ponuky budú aj starožitnosti, umelecké diela či rôzne unikátne predmety.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - V hlavnom meste sa od piatka do soboty (6. 6.) konajú Bratislavské zberateľské dni, ktoré privítajú vystavovateľov a predajcov zo Slovenska i zahraničia. Tí so sebou prinášajú bohatú ponuku jedinečných predmetov a rarít. Organizátori o tom informujú na webe.
„Podujatie je miestom, kde si prídu na svoje milovníci mincí, bankoviek, medailí, historických písomností, poštových známok, pohľadníc, odznakov či starožitností. Nechýbajú ani vzácne minerály, polodrahokamy, drahokamy, staré knihy, platne, hračky, umelecké grafiky či originálne šperky,“ priblížili organizátori.
Návštevníci si budú môcť na veľtrhu nakúpiť všetko potrebné na vlastnú tvorbu. Súčasťou ponuky budú aj starožitnosti, umelecké diela či rôzne unikátne predmety.
Návštevníkov čaká aj výber suvenírov, prírodných dekorácií a originálnych darčekov. Zároveň budú mať možnosť využiť odborné služby profesionálov - numizmatické, notafilické a scripofilické poradenstvo v stánku Slovenskej numizmatickej spoločnosti, ako aj nedeštruktívne skúšanie drahých kovov v stánku Puncového úradu SR.
„Podujatie je miestom, kde si prídu na svoje milovníci mincí, bankoviek, medailí, historických písomností, poštových známok, pohľadníc, odznakov či starožitností. Nechýbajú ani vzácne minerály, polodrahokamy, drahokamy, staré knihy, platne, hračky, umelecké grafiky či originálne šperky,“ priblížili organizátori.
Návštevníci si budú môcť na veľtrhu nakúpiť všetko potrebné na vlastnú tvorbu. Súčasťou ponuky budú aj starožitnosti, umelecké diela či rôzne unikátne predmety.
Návštevníkov čaká aj výber suvenírov, prírodných dekorácií a originálnych darčekov. Zároveň budú mať možnosť využiť odborné služby profesionálov - numizmatické, notafilické a scripofilické poradenstvo v stánku Slovenskej numizmatickej spoločnosti, ako aj nedeštruktívne skúšanie drahých kovov v stánku Puncového úradu SR.