V hlavnom meste sa začína Bratislavský knižný festival BRaK
Tohtoročná festivalová téma „Musíme sa porozprávať...“ otvorí diskusie o literatúre, spoločnosti aj súčasnom svete naprieč programom pre verejnosť a odbornú komunitu.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - V hlavnom meste sa v stredu začína Bratislavský knižný festival BRaK, potrvá do 31. mája. Prinesie viac ako 120 podujatí a 200 hostí z celého sveta. Vstup na všetky jeho sprievodné podujatia je bezplatný. Informovali o tom organizátori festivalu.
V poradí 13. ročník festivalu BRaK bude najmä na Hlavnom a Františkánskom námestí a v priestoroch mestských kultúrnych inštitúcií v historickom centre hlavného mesta vrátane Radničného nádvoria, Mirbachovho paláca, Bielej 6, Rómerovho domu či Letnej čitárne U červeného raka.
Tohtoročná festivalová téma „Musíme sa porozprávať...“ otvorí diskusie o literatúre, spoločnosti aj súčasnom svete naprieč programom pre verejnosť a odbornú komunitu. Festival prinesie autorské čítania, diskusie, performancie, koncerty, výstavy aj špeciálne tematické zóny vrátane predajnej výstavy vydavateľstiev, detskej zóny, komiksového programu či konferencie pre knižný sektor a knižnice, ale aj širokú verejnosť.
Medzi festivalovými hosťami sú český prozaik Jakub Stanjura, francúzska autorka Constance Debré, brazílsky spisovateľ Jeferson Tenório, islandská autorka María Elísabet Bragadóttir, básnik Michal Habaj či výtvarník Andrej Dúbravský. Festival privíta aj mená domácej a zahraničnej literárnej a umeleckej scény.
