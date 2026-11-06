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V hlavnom meste sa začína festival súčasnej fotografie OFF Bratislava
OFF Bratislava je súčasťou festivalu Mesiac fotografie. Potrvá do 20. novembra.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - V hlavnom meste sa v piatok začína medzinárodný festival súčasnej fotografie OFF Bratislava. V poradí 17. ročník s názvom White Noise tematizuje napätie medzi prehustením a čitateľnosťou v podmienkach dnešnej mediálnej kultúry. Hlavným sídlom fotografického festivalu je OD Prior a jeho druhé poschodie. Program slávnostne otvoria o 18.00 h za účasti vystavujúcich umelcov a členov porôt.
„Pojem White Noise v akustike označuje súhrn všetkých frekvencií znejúcich simultánne - zvuk bez centra a bez preferovanej hierarchie. Tento výraz je odvodený od optického javu, kde biele svetlo predstavuje zhluk všetkých farebných spektier. Ako metafora však presne vystihuje stav informačnej saturácie, v ktorom sa signály kumulujú do nepretržitého pozadia a chaos je štandardným režimom fungovania,“ vysvetľujú organizátori názov aktuálneho ročníka festivalu súčasnej fotografie.
Jeho súčasťou je aj tento rok sekcia OFF Academy, ktorá predstavuje tvorbu študentov umeleckých škôl a univerzít z rôznych krajín. Nadväzuje spoluprácu so školami zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a rozširuje sieť o inštitúcie z Grécka, Nemecka a Veľkej Británie. „Vďaka tejto rôznorodosti vzniká bohatý priestor, kde sa stretávajú mladí autori z odlišných prostredí a majú možnosť konfrontovať a obohacovať svoje uvažovanie o fotografii, obraze a súčasných médiách,“ poznamenávajú organizátori.
Dodávajú, že táto pluralita perspektív súvisí aj s aktuálnou témou festivalu White Noise. „Žijeme obklopení obrazmi, informáciami a podnetmi, ktoré sa prekrývajú, miznú a znovu vynárajú, je čoraz ťažšie rozlíšiť, čo je podstatné, čo zostáva nepovšimnuté a ktoré obrazy si vôbec dokážeme zapamätať. OFF Academy ukazuje, ako môžu rôzne hlasy existovať vedľa seba a vo vzájomnom stretnutí vytvárať nové súvislosti,“ uvádzajú organizátori k programu, ktorý ponúka diskusie, komentované prehliadky a sprievodné aktivity, podnecujúce výmenu skúseností medzi študentmi, odborníkmi a verejnosťou.
Počas otváracieho večera festival tradične udelí ON Award, ktorej víťaz získa možnosť samostatnej výstavy v nasledujúcom roku, a V4 Award, určenú najlepšiemu študentskému projektu z krajín Vyšehradskej štvorky. Vyhlásia tiež víťaza BPC Award pre vybraný projekt z kurátorskej sekcie festivalu a víťaza EIKON Award za najlepšiu fotoknihu zo sekcie OFF Libris, ktorá predstavuje fotografické knihy súčasných umelcov a študentov umeleckých škôl.
OFF Bratislava je súčasťou festivalu Mesiac fotografie. Potrvá do 20. novembra.
„Pojem White Noise v akustike označuje súhrn všetkých frekvencií znejúcich simultánne - zvuk bez centra a bez preferovanej hierarchie. Tento výraz je odvodený od optického javu, kde biele svetlo predstavuje zhluk všetkých farebných spektier. Ako metafora však presne vystihuje stav informačnej saturácie, v ktorom sa signály kumulujú do nepretržitého pozadia a chaos je štandardným režimom fungovania,“ vysvetľujú organizátori názov aktuálneho ročníka festivalu súčasnej fotografie.
Jeho súčasťou je aj tento rok sekcia OFF Academy, ktorá predstavuje tvorbu študentov umeleckých škôl a univerzít z rôznych krajín. Nadväzuje spoluprácu so školami zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a rozširuje sieť o inštitúcie z Grécka, Nemecka a Veľkej Británie. „Vďaka tejto rôznorodosti vzniká bohatý priestor, kde sa stretávajú mladí autori z odlišných prostredí a majú možnosť konfrontovať a obohacovať svoje uvažovanie o fotografii, obraze a súčasných médiách,“ poznamenávajú organizátori.
Dodávajú, že táto pluralita perspektív súvisí aj s aktuálnou témou festivalu White Noise. „Žijeme obklopení obrazmi, informáciami a podnetmi, ktoré sa prekrývajú, miznú a znovu vynárajú, je čoraz ťažšie rozlíšiť, čo je podstatné, čo zostáva nepovšimnuté a ktoré obrazy si vôbec dokážeme zapamätať. OFF Academy ukazuje, ako môžu rôzne hlasy existovať vedľa seba a vo vzájomnom stretnutí vytvárať nové súvislosti,“ uvádzajú organizátori k programu, ktorý ponúka diskusie, komentované prehliadky a sprievodné aktivity, podnecujúce výmenu skúseností medzi študentmi, odborníkmi a verejnosťou.
Počas otváracieho večera festival tradične udelí ON Award, ktorej víťaz získa možnosť samostatnej výstavy v nasledujúcom roku, a V4 Award, určenú najlepšiemu študentskému projektu z krajín Vyšehradskej štvorky. Vyhlásia tiež víťaza BPC Award pre vybraný projekt z kurátorskej sekcie festivalu a víťaza EIKON Award za najlepšiu fotoknihu zo sekcie OFF Libris, ktorá predstavuje fotografické knihy súčasných umelcov a študentov umeleckých škôl.
OFF Bratislava je súčasťou festivalu Mesiac fotografie. Potrvá do 20. novembra.