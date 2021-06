V hlavnom meste sa začínajú Bratislavské mestské dni

Bratislava 25. júna (TASR) – V hlavnom meste sa opäť začínajú Bratislavské mestské dni (25. - 27. 6.). Podujatie otvára brány 18. ročníka pre zlepšujúcu sa pandemickú situáciu, obvykle sú organizované v apríli. Návštevníci tak majú znova možnosť navštíviť bežne neprístupné miesta, zúčastniť sa na rôznych prehliadkach, výstavách či súťažiach a zažiť tak hlavné mesto v nových podobách. Tento rok štartuje podujatie zároveň mestský festival Kultúrne leto.



V programe podujatia je aj prechádzka mestom s primátorom, komentované prehliadky so sprievodcami, vyhliadkové plavby na Dunaji či burza kníh. Bratislavská zoologická záhrada pripravila komentované kŕmenie, divadlo, výstavy a kvízy. Mestské lesy naplánovali ukážku vtáčích hniezd, vtáčích búdok, pátracie úlohy pre deti či komentované prechádzky lesom. V Horárni Krasňany chystajú deň na včelnici.



Galéria mesta Bratislavy sprístupní nádvoria Mirbachovho aj Pálffyho paláca. Program má pripravený aj mestská knižnica i Múzeum mesta Bratislavy či Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá sprístupní aj bežne nedostupné, ale aj nerekonštruované priestory či podzemie Vodárenského múzea.



Do mestských dní sa zapája taktiež Dopravný podnik Bratislava (DPB), centrom jeho programu bude Americké námestie. Vypravené budú historické električky, autobusy aj trolejbusy. Chýbať nebude ani nábor nových vodičov. Linky mestskej hromadnej dopravy budú posilnené.



Novinkou je aj zapojenie Víkendu otvorených parkov a záhrad do programu mestských dní. Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu bude organizovať letný mestský bazár na Bazovej ulici. Zapája sa tiež zásahová jednotka mestskej polície na Obchodnej ulici.



Do mestských dní sa svojimi akciami zapoja aj niektoré bratislavské mestské časti, a to Staré Mesto, Záhorská Bystrica, Dúbravka, Vajnory, Rača, Petržalka, Karlova Ves a Devínska Nová Ves.



Centrálna mestská časť opäť pripravila multižánrový festival Kultúrne leto v Starom Meste. Hlavný program sa bude odohrávať v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici, v pavilóne na Hviezdoslavovom námestí a už druhý rok aj pri Propelleri. Mnoho podujatí je prichystaných aj v Medickej záhrade a v Pistoriho paláci.



Bližšie informácie o mestských dňoch sú zverejnené na webovej stránke www.kulturneleto.sk. Pre bezpečnosť budú mať lokality prirodzené alebo umelo postavené bariéry pre ľahkú reguláciu vstupu a výstupu návštevníkov a prehľad o ich počte. Samozrejmosťou budú infografiky v miestach konania označujúce povinnosti návštevníkov, dodržiavanie rozostupov či dezinfekciu rúk. Viacero podujatí bude mať povinnú registráciu.