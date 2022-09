V hlavnom meste vytriedili už takmer 2000 ton kuchynského bioodpadu

Bratislava 29. septembra (TASR) - Od zavedenia zberu kuchynského bioodpadu na jeseň 2021 vyzbierali obyvatelia hlavného mesta takmer 2000 ton. "Kuchynský bioodpad triedi už 107.000 domácností Bratislavy," informovala mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



Spresnila, že v prípade bytových domov sa do triedenia zapojilo približne 53 a v prípade rodinných domov zhruba 90 percent domácností.



Zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy poukázali i na to, že z doterajších dát sa v hlavnom meste za rok vyzbiera približne 22 kilogramov (kg) kuchynského bioodpadu na osobu a rok. "V iných samosprávach vytriedia ročne priemerne 11 až 13 kg," upozornila Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia hlavného mesta. Predpokladá, že intenzita triedenia sa ešte zvýši, do konca roka by sa objem doteraz vyzbieraného kuchynského odpadu v Bratislave mohol zvýšiť na 4000 ton.



Do zberu je už zapojená väčšina mestských častí metropoly. Aktuálne prebieha distribúcia nádob a kompostovateľných vreciek v Starom Meste a následne pokračuje do Podunajských Biskupíc, Vrakune a Vajnôr. Do konca roka sa do zberu zapoja aj Jarovce, Rusovce a Čunovo.