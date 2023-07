VIDEO: Prvé vodíkové autobusy na Slovensku začnú premávať v Bratislave

Na snímke zľava štátna tajomníčka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Barbora Lukáčová, predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský, primátor Bratislavy Matúš Vallo a obchodný riaditeľ Messer Tatragas, spol. s r.o. Peter Mikula počas brífingu v Bratislave 31. júla 2023. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 31. júla (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý v hlavnom meste prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu (MHD), sa stal prvým dopravcom s flotilou vodíkových autobusov na Slovensku. Prvé štyri vodíkové autobusy začnú premávať v utorok (1. 8.). Nasadené budú na linke 75, ktorá spája Krasňany a Dolné hony. Na pondelkovom brífingu to uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský. Dopravca má vysúťažených 40 vodíkových autobusov.skonštatoval Rybanský.Vodíkové autobusy sú podľa neho jedným z projektov, ktorými sa snažia okrem iného zavádzať nové zelené technológie. V porovnaní s elektrickými autobusmi nie je nutné budovať nabíjaciu infraštruktúru vo vozovniach, nie je ani negatívny dosah na odber elektrickej energie. Naplnenie vodíkom trvá niekoľko minút. Autobus dokáže odjazdiť 500 kilometrov, minimálny garantovaný dojazd je 350 kilometrov. V súčasnosti pracuje mestský dopravca na projekte vlastnej čerpacej stanice. Finálna koncepcia by mala byť v najbližších mesiacoch.Zavádzanie prvých vodíkových autobusov vníma pozitívne aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý zdôrazňuje najmä ekologickosť. Nové autobusy majú byť podľa neho príspevkom na znižovanie objemu emisií a zefektívnenie prevádzky MHD. Podľa štátnej tajomníčky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Barbory Lukáčovej by mohlo byť hlavné meste v tomto smere pre iné mestá na Slovensku, ktoré sa stretávajú s problémom neatraktivity verejnej dopravy, inšpiráciou. Vodíkové autobusy sú podľa nej oprávnené v Košickom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.DPB má vysúťažených celkovo 40 vodíkových autobusov. Objednanie prvých z nich umožnila zmluva o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) z eurofondov, ktorú mestský dopravca uzatvoril s MIRRI SR. Zakúpenie ďalších závisí od získania financií vrátane eurofondov.