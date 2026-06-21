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V hlavom meste sa od nedele koná Bratislavské kultúrne leto 2026
Bratislavské kultúrne leto je multižánrový mestský festival, ktorý patrí k stabilným udalostiam letnej Bratislavy už niekoľko desaťročí.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - V hlavnom meste sa od nedele koná Bratislavské kultúrne leto. Festival každoročne ponúka pestrú škálu podujatí, od koncertov, divadla a filmových premietaní až po diskusie, výstavy, športové aktivity či programy pre deti. Vďaka širokému žánrovému záberu oslovuje rôzne vekové skupiny a povzbudzuje obyvateľov aj návštevníkov k objavovaniu mesta. Organizátori o tom informujú na webe.
Bratislavské kultúrne leto je multižánrový mestský festival, ktorý patrí k stabilným udalostiam letnej Bratislavy už niekoľko desaťročí. Počas celého leta zapája do programu viaceré mestské scény, čím rozširuje kultúrny život nielen v historickom centre, ale aj v mestských častiach a na menej tradičných miestach.
Súčasťou festivalového diania bývajú aj scény Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Kultúrna scéna v Sade Janka Kráľa pravidelne ponúka nedeľné dopoludnia pre deti, priestor na Bielej 6 sa mení na Zelenú oázu s programom najmä pre mladších návštevníkov a Večery na hradbách sú stabilnou súčasťou leta. V posledných rokoch sa do festivalu zapája aj amfiteáter Mičurin, Koncertná sieň Klarisky či Dom hudby. Festival potrvá do 31. augusta.
Bratislavské kultúrne leto je multižánrový mestský festival, ktorý patrí k stabilným udalostiam letnej Bratislavy už niekoľko desaťročí. Počas celého leta zapája do programu viaceré mestské scény, čím rozširuje kultúrny život nielen v historickom centre, ale aj v mestských častiach a na menej tradičných miestach.
Súčasťou festivalového diania bývajú aj scény Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Kultúrna scéna v Sade Janka Kráľa pravidelne ponúka nedeľné dopoludnia pre deti, priestor na Bielej 6 sa mení na Zelenú oázu s programom najmä pre mladších návštevníkov a Večery na hradbách sú stabilnou súčasťou leta. V posledných rokoch sa do festivalu zapája aj amfiteáter Mičurin, Koncertná sieň Klarisky či Dom hudby. Festival potrvá do 31. augusta.