V Hlohovci dvaja mladíci okradli seniorku, hrozí im 10 rokov

Hlohovec 29. novembra (TASR) - Kamerové záznamy pomohli polícii stotožniť páchateľov krádeže v Hlohovci, ktorej sa dopustili dvaja mladí muži z okresu Nitra na 79-ročnej seniorke. Jeden ju okradol o tašku, druhý sa ulakomil na veci v nej. Obaja sú obvinení zo zločinu krádeže spolupáchateľstvom. informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Muž vo veku 18 rokov si v podvečerných hodinách vyhliadol staršiu ženu, ktorá práve prechádzala pri bytovkách. "Z pravej ruky jej vytrhol kabelku a utiekol. Krátko na to ju odložil k jednému z múrikov, kde si ju mal neskôr vyzdvihnúť jeho 20-ročný kamarát. Ten kabelku po tom, ako z nej vybral mobilný telefón a finančnú hotovosť, vyhodil do smetného koša," uviedla hovorkyňa. Svojmu mladšiemu spolupáchateľovi mal dať ako podiel zo zisku hotovosť vo výške dve eurá.



Policajtom sa podarilo operatívnou činnosťou a analýzou záznamov z kamery osoby podozrivé z krádeže stotožniť a zadržať. "Ukradnutú kabelku zaistili a po vykonaní potrebných úkonov ju vrátime majiteľke. Starší z dvojice, ktorý už bol v minulosti odsúdený za krádež, je stíhaný väzobne," doplnila Antalová. Vzhľadom na to, že skutok spáchali na staršej osobe, mužom hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov.