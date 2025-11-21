< sekcia Regióny
V Hlohovci poslanci nesúhlasia s výstavbou veterného parku
Prípadná realizácia zámeru by mala podľa nich negatívny vplyv na biodiverzitu, faunu a flóru, estetickú hodnotu, percepciu krajiny a rekreačný potenciál prírodného prostredia.
Autor TASR
Hlohovec 21. novembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Hlohovci nesúhlasí so zámerom výstavby veterného parku na území mesta v rámci projektu Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie - Západ. Mestskí poslanci sa na tom uzniesli na štvrtkovom (20. 11.) zasadnutí zastupiteľstva.
Prípadná realizácia zámeru by mala podľa nich negatívny vplyv na biodiverzitu, faunu a flóru, estetickú hodnotu, percepciu krajiny a rekreačný potenciál prírodného prostredia. „Predstavuje priame ohrozenie najhodnotnejšej pôdy a viníc, ako aj zásah do prvkov územného systému ekologickej stability,“ zdôraznili.
Poukázali tiež na to, že navrhovaná činnosť nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta. „Prevádzka veterných turbín so sebou prináša hlukové, infrazvukové, tieňové a svetelné efekty, ktoré môžu negatívne vplývať na zdravie, psychickú pohodu a kvalitu bývania obyvateľov,“ doplnili.
Dokument predložený pološtátnou spoločnosťou JESS do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) navrhuje možnosť umiestnenia maximálne 69 kusov veterných elektrární na území zasahujúcom okresy Hlohovec, Nitra a Galanta. Dotknuté mestá a obce podpísali na októbrovom rokovaní v Hlohovci spoločné memorandum o nesúhlase s prípadnou výstavbou veterných elektrární.
