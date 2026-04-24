Piatok 24. apríl 2026
V Hlohovci obmedzia využívanie podchodu pri železničnom priecestí

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Podchod pod koľajnicami v blízkosti železničného priecestia bude počas avizovaného času pre verejnosť nepriechodný.

Autor TASR
Hlohovec 24. apríla (TASR) - V Hlohovci dôjde od 27. do 30. apríla, vždy v čase od 8.00 do 13.00 h, k dočasnému obmedzeniu využívania podchodu pre peších či cyklistov pri železničnom priecestí. Dôvodom sú plánované udržiavacie práce na mostnej konštrukcii. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Podchod pod koľajnicami v blízkosti železničného priecestia bude počas avizovaného času pre verejnosť nepriechodný. Mesto žiada obyvateľov, aby v čase realizácie prác nevstupovali do dotknutého priestoru a nebránili ich priebehu.
