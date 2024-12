V Hlohovci odsúhlasili vystúpenie mesta zo ZMOS-u, stane sa členom ÚMS

Hlohovec 13. decembra (TASR) - Hlohovskí poslanci rozhodli o vystúpení mesta Hlohovec zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Zároveň na štvrtkovom (12. 12.) zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili vstup Hlohovca do Únie miest Slovenska (ÚMS) v termíne od 1. januára 2025.



Za vystúpenie zo združenia bolo osem poslancov, piati hlasovali proti. Rovnaký počet poslancov podporil aj vstup do ÚMS. Primátor Hlohovca Ivan Baranovič považuje toto rozhodnutie za krok späť. "ZMOS je teraz v tripartite, ÚMS tam nie je. To znamená, že má väčšie vyjednávacie schopnosti," priblížil s tým, že súčasná vláda má bližšie k ZMOS-u.



Hlasovanie zastupiteľstva inicioval opozičný poslanec Miloslav Drgoň. Mestá majú podľa neho odlišné záujmy ako malé obce a tak môže Hlohovec cez ÚMS jednoduchšie presadzovať svoje zámery. "V ÚMS je menej členov, tým pádom je väčšia možnosť spolurozhodovať," doplnil ďalší opozičný poslanec Patrik Voltmann. Zdôraznil, že vstupovanie do organizácií a spoločenstiev je právomocou mestského zastupiteľstva.



Mesto Hlohovec už v minulosti bolo členom ÚMS, dokonca patrí k jej zakladateľom. Primátor Baranovič vypovedanie členstva v roku 2023 zdôvodňoval šetrením a efektívnym využívaním financií mesta. Na základe vlaňajšieho rozhodnutia ÚMS nemôžu byť samosprávy súčasne členmi ÚMS a ZMOS-u.