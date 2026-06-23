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V Hlohovci otvorili nové úseky cyklistickej infraštruktúry
Projekt zahŕňal aj sadové úpravy, modernizáciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu autobusovej zastávky pri križovatke cesty II/513 a ulice D. Jurkoviča.
Autor TASR
Hlohovec 23. júna (TASR) - Mesto Hlohovec slávnostne otvorilo v utorok nové úseky cyklotrás vybudované v rámci štvrtej etapy projektu budovania cyklistickej infraštruktúry. Hlohovská radnica o tom informovala na svojom webe.
Prišlo k rozšíreniu a prestavbe chodníkov na Priemyselnej ulici a na ceste druhej triedy od cestného mosta po Ulicu D. Jurkoviča. Nové je aj napojenie na ochrannú hrádzu rieky Váh v Šulekove od ulíc Osloboditeľov a Priemyselná i napojenie na ochrannú hrádzu rieky Váh pri vstupe do Zámockej záhrady.
Projekt zahŕňal aj sadové úpravy, modernizáciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu autobusovej zastávky pri križovatke cesty II/513 a ulice D. Jurkoviča. „Celková hodnota stavebných prác dosiahla 1,3 milióna eur s DPH. Projekt bol financovaný z prostriedkov Ministerstva dopravy SR v rámci plánu obnovy,“ dodalo mesto.
Novú trasu si počas otvorenia mohli ako prví vyskúšať žiaci Základnej školy Vilka Šuleka. Kreatívny rozmer podujatiu dodalo Centrum voľného času Dúha, deti farebnými kriedami ozdobili chodník veselými obrázkami a motívmi spojenými s cyklistikou a bezpečným pohybom.
Prišlo k rozšíreniu a prestavbe chodníkov na Priemyselnej ulici a na ceste druhej triedy od cestného mosta po Ulicu D. Jurkoviča. Nové je aj napojenie na ochrannú hrádzu rieky Váh v Šulekove od ulíc Osloboditeľov a Priemyselná i napojenie na ochrannú hrádzu rieky Váh pri vstupe do Zámockej záhrady.
Projekt zahŕňal aj sadové úpravy, modernizáciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu autobusovej zastávky pri križovatke cesty II/513 a ulice D. Jurkoviča. „Celková hodnota stavebných prác dosiahla 1,3 milióna eur s DPH. Projekt bol financovaný z prostriedkov Ministerstva dopravy SR v rámci plánu obnovy,“ dodalo mesto.
Novú trasu si počas otvorenia mohli ako prví vyskúšať žiaci Základnej školy Vilka Šuleka. Kreatívny rozmer podujatiu dodalo Centrum voľného času Dúha, deti farebnými kriedami ozdobili chodník veselými obrázkami a motívmi spojenými s cyklistikou a bezpečným pohybom.