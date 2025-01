V Hlohovci otvorili priestory pre základnú školu s materskou školou

Hlohovec 23. januára (TASR) - V zrekonštruovaných priestoroch bývalej strednej školy na ulici Martina Benku v Hlohovci vo štvrtok slávnostne otvorili dve triedy materskej školy (MŠ). Od septembra budú v prevádzke aj triedy pre prvý stupeň základnej školy (ZŠ). Obnovou budovy sa vyriešil dlhodobý problém nedostatočnej kapacity škôl v tejto časti mesta.



Primátor Hlohovca Ivan Baranovič vyzdvihol spoluprácu, ktorá vznikla ešte za bývalého vedenia mesta, keď získal Hlohovec do vlastníctva nevyužívanú školskú budovu. Celkové náklady na jej rekonštrukciu dosahujú takmer 2,3 milióna eur. Z toho vyše 871.000 eur pochádza z plánu obnovy. "Teším sa, že otvárame prvé triedy materskej školy a verím, že od 1. septembra tu budú aj prví žiaci," podotkol.



Riaditeľka ZŠ s MŠ na ulici Arpáda Felcána v Hlohovci Miroslava Múdra Vaňková poukázala na to, že kapacity školy boli v posledných rokoch nedostatočné. V spolupráci s mestom preto hľadala možnosti na jej rozšírenie a vytvorenie elokovaného pracoviska. "Každoročne sme v materskej škole neprijímali vyše 20 až 30 detí, ktoré museli hľadať škôlky v centre mesta," ozrejmila. V rámci základnej školy každý školský rok pribúdala jedna trieda naviac. "V tomto školskom roku sme dokonca začali vyučovať na chodbe, pretože sme nemali kde umiestniť deti v delených skupinách," dodala.



Nevyužívaná bývalá školská budova prešla komplexnou rekonštrukciou zahŕňajúcou prvé a druhé nadzemné podlažie, strechu a vonkajšiu fasádu so zateplením. Na druhom podlaží je súčasťou materskej školy okrem štyroch tried s kapacitou 100 detí a štyroch spální aj výdajňa stravy či cvičebňa. Nechýbajú sociálne zariadenia, zborovňa a riaditeľňa.



Nové štyri triedy základnej školy s celkovou kapacitou 126 žiakov sa budú nachádzať na prvom podlaží. Na tomto podlaží bude aj školský klub detí, jedáleň, kuchyňa, zborovňa, riaditeľňa. Tiež jazykové miestnosti, šatne pre zamestnancov, priestory pre školníka a sociálne zariadenia. Exteriér zahŕňa novovybudované parkovisko, cesty a chodníky, detské ihrisko a v najbližších mesiacoch sa uskutoční realizácia dopravného ihriska.