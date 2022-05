V Hlohovci oznámil kandidatúru na primátora Ivan Baranovič

Hlohovec 20. mája (TASR) - Mestský poslanec v Hlohovci Ivan Baranovič ohlásil kandidatúru v jesenných komunálnych voľbách na post primátora mesta Hlohovec. Za svoju súčasnú prioritu považuje okamžitú pomoc obyvateľom Hlohovca, ktorej sa im nedostáva. Baranovič o tom informoval v piatok TASR.



Hlohovec podľa neho potrebuje primátora, ktorý sa mestu bude venovať naplno, bude počúvať názory a rešpektovať názory všetkých občanov bez ohľadu na to, aké sú. Ako dodal, bude sa tiež aktívne zaujímať o život občanov mesta Hlohovec, chodiť medzi ľudí, aby vedel, ako žijú. "Primátora, ktorý nebude len prstom ukazovať na všetkých naokolo a hľadať vinníkov, prečo sa nedá, ale ponúkne riešenie. Primátora, ktorý bude vnímať miestnu časť Šulekovo ako významnú súčasť Hlohovca. A v neposlednom rade primátora, ktorý bude spájať," uviedol ku kandidatúre.



Baranovič za svoju prioritu považuje "okamžitú pomoc obyvateľom Hlohovca, ktorej sa im nedostáva". Aj Hlohovčania výrazne pocítili zvyšovanie cien za energie, potraviny, pohonné látky, prešli si náročným obdobím nového koronavírusu. Rekonštrukcia mosta mnohým občanom výrazne zvýšila náklady cestovania za prácou, zdravotnou starostlivosťou, sociálnymi potrebami. "Žijeme v náročnej dobe, ale som presvedčený, že základnou úlohou samosprávy aj mesta Hlohovec je pomáhať svojim občanom najmä v takýchto časoch, keď to skutočne potrebujú. Občania si to zaslúžia a majú na to právo. Na zastupiteľstve som predložil spolu s kolegami návrh na uznesenie na vypracovanie systému podpory a kompenzácií pre obyvateľov a podnikateľov v Hlohovci," doplnil s tým Baranovič, že tiež "nerozumie odsúvaniu dôležitých vecí".



V Hlohovci ohlásil kandidatúru na post primátora aj súčasný primátor Miroslav Kollár (Spolu).