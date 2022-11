V Hlohovci počas obnovy na moste príde k dočasnému vylúčeniu chodcov

Hlohovec 8. novembra (TASR) - Komplexná rekonštrukcia cestného mosta ponad rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci rýchlo napreduje. V nasledujúcich týždňoch vykoná zhotoviteľ práce, počas ktorých nebude možný prechod chodcov a cyklistov v bezpečnom koridore. TASR o tom informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Most bude kompletne uzavretý od polnoci zo stredy (9. 11.) na štvrtok (10. 11.). Chodci by sa naň mohli vrátiť spolu s autami 30. novembra. Po novom budú k dispozícii okrem vozovky aj nové chodníky a cyklotrasy po oboch stranách mosta.



Počas tohto obdobia budú práce pokračovať súčasne po celej šírke mosta. Zhotoviteľ na tento účel posilní ľudské kapacity o ďalšie tri desiatky a bude využívať aj možnosť pracovať po zotmení. Zameria sa na izoláciu betónovej spádovej dosky a následné asfaltovanie vozovky.



Vylúčenie chodcov je tiež predpokladom na vykonanie skúšok zaťažiteľnosti mosta, na základe ktorých bude určený režim premávky. "Bezpečnosť je pre nás prvoradá. To viedlo k začiatku samotnej rekonštrukcie, ako aj k vylúčeniu chodcov na jar. K tomuto nevyhnutnému kroku pristupujeme po komunikácii so zhotoviteľom a mestom. Práce budú akcelerované tak, aby sme minimalizovali nepredvídateľnosti a most bol čoskoro sprejazdnený," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Od začiatku komplexnej rekonštrukcie malo byť zrealizovaných niekoľko krátkodobých uzávierok, od tých sme ale chceli Hlohovčanov ušetriť. Preto uzáveru pre peších koncentrujeme na najbližšie dni, aby mohli práce plnohodnotne akcelerovať," doplnil primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár.



Verejnosť môže stále využívať posilnené vlakové spojenia medzi Hlohovcom a Leopoldovom, rovnako ako záchytné parkoviská na oboch brehoch Váhu. Pri športovej hale v Hlohovci je v prevádzke dočasné parkovisko pre 150 áut a na tamojšej železničnej stanici je vyčlenených 110 miest. K dispozícii je tiež záchytné parkovisko pri železničnej stanici v Leopoldove s kapacitou 60 miest, ďalších 60 na Priemyselnej ulici v Šulekove a 40 parkovacích miest pred tamojším nákupným centrom. Podrobné informácie a mapy sú dostupné na www.hlohoveckymost.sk.