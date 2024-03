V Hlohovci pokračuje obnova mestského amfiteátra

Hlohovec 5. marca (TASR) - Do sezóny open air letných podujatí chce mesto Hlohovec zlepšiť podmienky v mestskom amfiteátri. Letné kino by malo dostať nové toalety a pribudnúť by mala aj miestnosť pre účinkujúcich. Zastupiteľstvo vyčlenilo na svojej februárovej schôdzi na tento účel 95.000 eur. Informovala o tom radnica.



Hlohovský amfiteáter má kapacitu 660 miest na sedenie. Po celkovej rekonštrukcii vítal svojich návštevníkov na jeseň v roku 2018. V úvodnej etape za 200.000 eur vtedy obnovili zdevastované hľadisko, sedenie, schodisko, pribudlo aj podsvietenie stupienkov pre ľahšiu orientáciu v tme. Prostriedky použili aj na sadové úpravy, lavičky, osvetlenie a kanalizáciu.



Podľa údajov z webu mesta sa o výstavbe amfiteátra v Zámockej záhrade začalo uvažovať na jeseň v roku 1955. V roku 1957 kronikár do mestskej kroniky zaznamenal, že stavba amfiteátra bola začatá v roku 1956 a už od jari 1957 tam pracovali brigády z miestnych úradov, podnikov, závodov a škôl. V súčasnosti letné kino slúži na premietanie filmov a na kultúrne programy.