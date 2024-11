V Hlohovci pribudnú ďalšie stojiská polopodzemných kontajnerov

Hlohovec 19. novembra (TASR) - V meste Hlohovec vybudujú štyri stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad za 111.548 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy medzi mestom Hlohovec a spoločnosťou Agrostav Trnava, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.



Tri stojiská polopodzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská na ulici Michalská a jedno na ulici Pod Beranom. "Miesta na osadenie stojísk budú tvorené spevnenými asfaltovými plochami, betónovou zámkovou dlažbou, resp. nespevnenými zatrávnenými plochami," uvádza sa v zmluve.



Kontajnery na dvoch stojiskách budú kruhového typu, na zvyšných bude ich pôdorys štvorcový. Mesto Hlohovec informovalo, že práce na nových stojiskách sa aktuálne začínajú na ulici Pod Beranom.



Mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom diela na základe výsledku verejného obstarávania, do ktorého boli predložené štyri ponuky. Jednu ponuku vylúčili z dôvodu, že uchádzač podľa obstarávateľa jednoznačne nepreukázal splnenie požiadaviek na kvalitu a technické parametre. Ďalší uchádzač bol vylúčený aj pre nevyvrátenie pochybností o predložení mimoriadne nízkej ponuky.