V Hlohovci sa bude diskutovať o novom návrhu otváracích hodín obchodov

Hlohovec 9. marca (TASR) - V meste Hlohovec sa bude diskutovať o novom návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorý upravuje otváracie hodiny obchodov a služieb. Verejnosť bude môcť predniesť svoje pripomienky, návrhy a požiadavky v stredu 12. marca od 17.00 h v kine Úsmev. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



"Primárnym dôvodom pre predloženie tohto návrhu VZN je potreba precizovania relevantnej terminológie a sprehľadnenie úpravy prevádzkového času pre jednotlivé prevádzkarne," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec.



Druhým dôvodom je podľa mesta potreba predchádzania nežiaducim dôsledkom spojeným s narastajúcim počtom oznámení o mimoriadnom predĺžení prevádzkového času. "Tieto oznámenia často nespĺňali podmienky alebo obchádzali nastavenú úpravu súčasného VZN," priblížilo mesto.



Podstata navrhovanej zmeny prevádzkového času spočíva vo vytvorení jednotlivých zón v meste, pričom pre prevádzky sa bude vzťahovať prevádzkový čas podľa ich umiestnenia do príslušnej zóny. "Určenie jednotlivých zón vychádzalo z aktuálne platnej úpravy VZN, existujúceho podnikateľského prostredia, intenzity bytovej zástavby a spoločensky exponovaných lokalít z hľadiska návštevnosti obyvateľmi mesta, ako aj návštevníkmi," vysvetlila samospráva.



Časovo neobmedzený prevádzkový čas je navrhovaný napríklad pre hotely, penzióny, ubytovne, čerpacie stanice, trafiky, hypermarkety, supermarkety či nočné maloobchodné predajne potravín a rozličného tovaru. Prevádzkový čas v herniach je navrhovaný denne v rozpätí od 10.00 do 3.00 h nasledujúceho dňa.



Pre ostatné prevádzky nachádzajúce sa na Námestí sv. Michala, Hlohovej ulici, na ulici Starý rínok a na časti ulíc M. R. Štefánika a Pribinova sa navrhuje prevádzkový čas v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a nedeľu od 6.00 do 24.00 h. V piatok a v sobotu by mohli mať reštaurácie otvorené od 6.00 do 4.00 h nasledujúceho dňa. Rovnaké otváracie hodiny sú navrhované aj pre časť ulice Osloboditeľov v miestnej časti Šulekovo.



Ostatné prevádzky mimo vyššie zmienených ulíc, ktoré sa zároveň nachádzajú v zastavanom území obce, by mohli mať od 1. apríla do 30. septembra otvorené denne od 6.00 do 23.00 h a od 1. októbra do 31. marca od 6.00 do 22.00 h. Tieto prevádzky by mohli byť raz do mesiaca, v dňoch piatok alebo sobota, otvorené o dve hodiny dlhšie. "Dôvody pre mimoriadne predĺženie prevádzkového času zostávajú zachované zhodne so súčasným VZN," doplnila samospráva.



Ostatné prevádzky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce by mohli mať podľa návrhu VZN otvorené v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a nedeľu od 6.00 do 24.00 h a v piatok a sobotu od 6.00 do 4.00 h nasledujúceho dňa. Prevádzkový čas letnej terasy má byť totožný s prevádzkovým časom príslušnej prevádzky. Po 22.00 h však v priestoroch letnej terasy nemá byť povolená hudba.