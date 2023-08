V Hlohovci sa v nedeľu uskutoční tradičná Zámska púť

Hlohovec 8. augusta (TASR) - Hlohovec sa pripravuje na tradičnú augustovú Zámsku púť. V nedeľu (13. 8.) povedie v sprievode dychovej hudby od kostola sv. Michala Archanjela na námestí na zámok, kde sa uskutoční slávnostná bohoslužba s poklonením pri reliéfe Narodenie. Informuje o tom mesto na svojom webe.



V zámockej kaplnke je inštalovaná kópia reliéfu, ktorý pochádza z konca 15. storočia a do roku 1734 bol súčasťou korunovačného Dómu sv. Martina v Bratislave. Potom bol prevezený do Hlohovca, jeho existencia tam je doložená rokom 1780. Postupne sa kaplnka na Hlohovskom zámku stala miestom každoročnej púte veriacich pri príležitosti Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta).



Po roku 1948 a adaptácii zámku na výchovný ústav pre mládež sa tradícia prerušila. Obnovená bola po roku 1990. No pôvodný gotický reliéf nahradila replika z lipového dreva, zhotovená umeleckým rezbárom Ľudovítom Pisárom. Polychrómiu na nej vytvoril akademický sochár Jaroslav Kuba. Jej vznik financoval miestny podnik, ktorý dielo daroval mestu Hlohovec.



V roku 2000 bol však reliéf zo zámku v Hlohovci odvezený do Vlastivedného múzea v Hlohovci. Vrátil sa až po obnove a sprístupnení zámku verejnosti v roku 2018. Originál oltára Narodenia zostal v expozícii stredovekého umenia Slovenskej národnej galérie. Výnimočnosť tohto diela pripomenulo niekdajšie Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré 30. novembra 1995 vydalo známku Majster Narodenia z Hlohovca: Narodenie z Hlohovca, na ktorej je drevorezba zobrazená.