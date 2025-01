V Hlohovci schválili rozpočet na rok 2025, primátor zváži jeho podpis

Hlohovec 10. januára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Hlohovci schválilo na piatkovom mimoriadnom zasadnutí rozpočet mesta na rok 2025 v znení poslaneckého návrhu Patrika Voltmanna. Primátor Hlohovca Ivan Baranovič zváži jeho podpis. Ak by uznesenie nepodpísal, mesto by aj naďalej pokračovalo v rozpočtovom provizóriu.



Primátor si chce najskôr schválený rozpočet zanalyzovať. "Potom sa rozhodnem, či ho podpíšem alebo nepodpíšem, ale to bude až v budúcom týždni," podotkol. Schválený rozpočet počíta s prebytkom na úrovni 18.618 eur. Celkové príjmy by mali dosiahnuť 33,62 milióna eur. Celkové výdavky sú predpokladané na úrovni viac ako 33,6 milióna eur.



Poslaneckým návrhom Voltmanna z klubu Spolu pre Hlohovec bolo z plánovaných kapitálových príjmov vyškrtnutých 500.000 eur z predaja nájomných bytov. Radnica naopak vidí zmysel v ich predaji, pretože podľa primátora mesta sú v takom stave, že každá jedna investícia by stála približne 40.000 až 50.000 eur. Bytové hospodárstvo zároveň podľa jeho slov stratilo kontrolu nad bytovým domom, kde sa 14 mestských nájomných bytov nachádza.



Primátor tiež tvrdí, že schválený rozpočet by si vyžiadal zásah do odmien zamestnancov mestského úradu. "Tak ako povedal prednosta, jedným z riešení je aj prepúšťanie zamestnancov," dodal Baranovič.



Voltmann oponuje, že v rozpočte sú ponechané mzdové prostriedky pre zamestnancov mesta v rovnakej výške ako v minulom roku. "Ak by rozpočtové provizórium trvalo až do konca februára, tak ako mal primátor predpoklad, že chce zvolať zastupiteľstvo, tiež by sa prepúšťalo? Pretože prostriedky by mal v jednej dvanástine minuloročného rozpočtu," zdôraznil poslanec.



Mesto vstúpilo na začiatku roka do rozpočtového provizória po tom, čo primátor nepodpísal rozpočet na rok 2025 schválený na vlaňajšom decembrovom zasadnutí zastupiteľstva. Nesúhlasil vtedy so zmenami, ktoré boli do rozpočtu zakomponované poslaneckým návrhom.