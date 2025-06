V Hlohovci súťaží 60 detí v rámci finále IQ olympiády

Hlohovec 2. mája (TASR) - V priestoroch zámku v Hlohovci súťaží v pondelok 60 detí v rámci finále národnej IQ olympiády. Súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, priblížil na svojej webovej stránke organizátor súťaže, nezisková organizácia Mensa Slovensko.



„Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a na ich riešenie nie sú potrebné žiadne špeciálne vedomosti,“ uviedli organizátori s tým, že nejde o vedomostnú súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.



Rozdelená je do troch kôl - školského, regionálneho semifinále a celoštátneho finále. „Naším cieľom je sprístupniť súťaž čo najväčšiemu počtu detí a preto sa školské kolo rieši online - súťažiaci sa môžu pripojiť v škole, doma, v knižniciach, skrátka kdekoľvek, kde sa pripoja na internet,“ doplnili. Uskutočnilo sa v prvej polovici apríla.



Do regionálneho kola postúpilo 240 žiakov, rozdelení boli do troch regiónov - západ, stred a východ. Konalo sa 16. mája. Do pondelkového celoštátneho finálového kola postúpilo z každého regiónu po 20 súťažiacich. Po skončení sa pondelkovej súťaže bude slávnostné vyhlásenie výsledkov.