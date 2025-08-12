< sekcia Regióny
V Hlohovci vyhodnotili tender na služby nakladania s odpadmi
Autor TASR
Hlohovec 12. augusta (TASR) - Výberová komisia vyhodnotila verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb súvisiacich so zberom, spracovaním a likvidáciou komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Hlohovec na obdobie siedmich rokov, od januára 2026. Na prvom mieste sa umiestnila ponuka spoločnosti FCC Hlohovec v celkovej hodnote takmer 10,56 milióna eur s DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Ponuka úspešného uchádzača dosahuje 79,25 percenta z predpokladanej hodnoty zákazky. Komisia požiadala úspešného uchádzača o vysvetlenie cenotvorby s ohľadom na vybrané nákladové položky, pričom dospela k záveru, že vysvetlenie úspešného uchádzača rozptýlilo pochybnosti o prípadnom podcenení vybraných nákladov,“ uvádza sa vo zverejnenom dokumente.
Komisia zároveň prihliadala aj na verejne dostupné údaje, ktoré sa týkajú dosahovaného zisku zo strany spoločnosti FCC Hlohovec v poslednom období (rok 2024). „Komisia v závere dospela k názoru, že pri správnom manažovaní nákladov je možné predmet zákazky úspešne na danej cenovej úrovni zrealizovať,“ doplnila komisia.
Zákazka počíta s poskytovaním služieb zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, zberu kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a z verejnej zelene.
Súčasťou obstarávania je aj prevádzkovanie dvoch zberných dvorov, sezónny zber odpadov, zber odpadov z cintorínov a odstraňovanie nezákonne umiestnených komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov z verejných priestranstiev.
