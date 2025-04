Hlohovec 6. apríla (TASR) - V Hlohovci vznikne domov sociálnych služieb (DSS) určený pre deti od troch do 18 rokov s najťažšími formami postihnutia a centrum včasnej intervencie pre deti do siedmich rokov. Nachádzať sa bude v budove bývalého školského zariadenia na Ulici M. Benku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Miroslava Hankoščáková.



Mesto v závere marca oficiálne odovzdalo budovu zhotoviteľovi rekonštrukcie. Projekt sa zameriava na rekonštrukciu a modernizáciu v súčasnosti nevyužívanej časti budovy a areálu. „Rekonštrukcia a vybavenie budú financované z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci plánu obnovy a z Európskej únie NextGenerationEU v plnej výške 1.980.102,19 eura,“ priblížila hovorkyňa. Prijímateľom poskytnutých prostriedkov je Občianske združenie (OZ) Ja sám a partnerom projektu je mesto Hlohovec. Predpokladaný čas ukončenia prác je v prvom polroku 2026.



V DSS sa plánuje umiestnenie 25 klientov, v centre včasnej intervencie sa počíta s piatimi klientami za hodinu. Prevádzky budú oddelené a so samostatným vstupom. „Zmyslom odbornej práce kvalifikovaného personálu DSS bude naučiť klientov samostatnosti v miere, akú im umožňuje ich zdravotný stav. Poskytovateľom sociálnej služby bude Občianske združenie Ja sám,“ doplnila hovorkyňa.