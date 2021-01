V Hlohovci zasadne krízový štáb, počet pozitívne testovaných rastie

Hlohovec 10. januára (TASR) - Epidemiologická situácia v Hlohovskom okrese sa zhoršuje. Primátor Miroslav Kollár preto na pondelok (11. 1.) zvoláva mestský krízový štáb a požiada aj o zvolanie okresného krízového štábu. Uviedol to v nedeľu na sociálnej sieti.



Podľa primátora počet pozitívnych prípadov v okrese Hlohovec v posledných dňoch prudko narástol. „V sedemdňovej incidencii sme sa dostali do prvej desiatky najhorších okresov a vývoj je stúpajúci. Priebežne konzultujem prípravu ďalšieho postupu s hygienikmi, epidemiológmi, dátovými analytikmi a kolegami primátormi, aby sme zvolili vhodný postup na spomalenie priebehu ochorenia v meste a okrese. Hovorím aj s veľkými zamestnávateľmi,“ informoval Kollár.



Ako pripomenul, najbližšie nemocnice v Nitre, Trnave a v Piešťanoch sú na hranici kapacít. „Najlepšie sa zatiaľ vieme ochrániť sami dodržiavaním opatrení a minimalizovaním sociálnych kontaktov. Očkovanie sa rozbieha, už boli zaočkovaní aj prví zdravotnícki a sociálni pracovníci z nášho mesta. Spolu to ešte pár týždňov a mesiacov, kým prebehne plošné očkovanie významnej časti populácie, nejako musíme zvládnuť,“ zdôraznil Kollár.