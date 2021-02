V hniezde záchrany Rooseveltovej nemocnice našli dievčatko

Banská Bystrica 22. februára (TASR) – Nedonosené a podchladené dievčatko našli počas víkendu v Hniezde záchrany Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Podľa Anny Ghannamovej, zakladateľky občianskeho združenia Šanca pre nechcených, ide vôbec o prvé nájdené dieťa v tomto konkrétnom "hniezde".



"V sobotu (20. 2.) v noci zazvonil prvýkrát signál v hniezde záchrany v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Zdravotníci v ňom našli drobné, nedonosené a podchladené dievčatko. Uložili ho v hniezde záchrany v sobotu pred štvrtou hodinou rannou. Jeho hmotnosť je niečo viac ako 1400 gramov a meria 40 centimetrov. Veríme, že to najhoršie už má za sebou," uviedlo v pondelok združenie na svojej webovej stránke.



"Drobčiatko, nech zvládneš ťažký štart do života a nech sa ti už len pekné veci dejú v novej láskyplnej náruči. Ďakujeme personálu Rooseveltovej nemocnice za starostlivosť," napísala na sociálnej sieti Ghannamová s tým, že personálu nemocnice posiela veľa energie, aby sa im v týchto ťažkých časoch pandémie darilo a taktiež i dievčatku.



Hniezda záchrany sú verejné inkubátory, do ktorých môžu zúfalé ženy po pôrode odložiť novorodenca, a tak ho uchrániť pred smrťou. Projekt funguje od roku 2004, keď v SR vznikli prvé tri hniezda záchrany. Do inkubátora môže matka odložiť dieťa do šiesteho týždňa po narodení a dať mu tak šancu na život. Ženy, ktoré porodili tajne a nevidia inú možnosť, len nechať svoje dieťa napospas osudu, si tak môžu zvoliť humánnejšiu cestu.



Dieťa, ktoré v inkubátore skončí, je anonymné a právne voľné, čo znamená, že po zápise do matriky môže začať adopčný proces. Matka sa k dieťaťu, ktoré uložila do hniezda záchrany, môže vrátiť dovtedy, kým súd nevydá právoplatné rozhodnutie o jeho adopcii, preto musí konať rýchlo. Po rozhodnutí súdu už biologická matka nemá na návrat k dieťaťu nárok. Ukončenie adopčného procesu je individuálne.