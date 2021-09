V hniezde záchrany v UNLP našli zdravého chlapčeka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Košice 10. septembra (TASR) – Novonarodeného chlapčeka v dobrom zdravotnom stave našli zamestnanci Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice v tamojšom hniezde záchrany. Informovala o tom v piatok Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia UNLP.Na vloženie bábätka do hniezda záchrany upozorňuje na neonatologickom oddelení nemocnice na Rastislavovej ulici alarm. Sestry okamžite overili cez kamerový systém, kde vidieť len samotný inkubátor, či je dieťa v hniezde.priblížila primárka neonatologického oddelenia Iveta Kostelníková. K udalosti došlo pred pár dňami.Novorodenci sa rýchlo podchladia, preto je verejný inkubátor vyhrievaný. Dieťatko okamžite dostáva plnohodnotnú lekársku pomoc.uviedla Kostelníková.Zdravotníci všetko presne zdokumentujú, aj to, čo malo dieťa v hniezde oblečené, či bolo čisté alebo zanedbané.doplnila primárka. Následná starostlivosť o zachránené dieťa sa nelíši od starostlivosti o ostatných novorodencov.O nájdení dieťaťa vo verejnom inkubátore je vždy informované riaditeľstvo nemocnice, občianske združenie Šanca pre nechcených i sociálny pracovník nemocnice. Ten udalosť oznámi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a začína sa proces umiestnenia dieťaťa do profesionálnej rodiny. Na neonatologickom oddelení ostáva dieťa do rozhodnutia súdu dva až štyri týždne.Ak si rodičia rozmyslia tento čin a žiadajú dieťa späť, nemocnica im ho vydať nemôže. Pri osvojení dieťaťa sa postupuje podľa zákona o rodine, preto nemocnica rodičov odkáže na ÚPSVaR. V princípe však domnelá matka musí počkať na výsledky testov o preukázaní biologického materstva a následne čakať na rozhodnutie súdu, čo môže trvať aj rok.V hniezde záchrany v UNLP sa doposiaľ našlo 19 detí, z nich 13 chlapcov a šesť dievčat. V dvoch prípadoch sa stalo, že domnelí rodičia žiadali nemocnicu o vrátenie dieťaťa, ktoré umiestnili do verejného inkubátora, späť domov.Hniezdo záchrany, ktoré prevádzkuje UNLP, je jedným z 20 na Slovensku. Nachádza sa na prístupnom mieste v areáli na Rastislavovej 43 na prízemí chirurgického monobloku. V roku 2005 ho vybudovalo OZ Šanca pre nechcených.informovala nemocnica.