V Hnileckej doline od pondelka pribudnú vlakové spojenia

Košice 11. januára (TASR) - Ministerstvo dopravy SR prijalo pripomienky ku grafikonu a pridáva vlaky v Košickom kraji. Na svojej webovej stránke o tom informuje Košický samosprávny kraj (KSK) s tým, že na trati medzi Margecanmi a Nálepkovom v okrese Gelnica budú od pondelka (16. 1.) opäť premávať ranné vlakové spoje, ktoré umožnia cestujúcim dopravu do práce. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a rezort posilňujú dopravu v celej Hnileckej doline až po Dobšinskú ľadovú jaskyňu.



Od pondelka bude denne premávať osobný vlak (Os) s odchodom z Nálepkova o 3.02 h a príchodom do Margecian o 3.53 h. V opačnom smere vyrazí vlak z Margecian o 4.07 h. V pracovných dňoch bude premávať Os na trase Nálepkovo – Dobšinská Ľadová Jaskyňa s odchodom o 5.08 h. V opačnom smere vyrazí o 18.18 h.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku úprava grafikonu výrazne pomôže obyvateľom Hnileckej doliny, a to najmä tým, ktorí pracujú v priemyselných parkoch v Košiciach a okolí. "Vďaka spoločnému úsiliu všetkých zainteresovaných sa východniari z okresu Gelnica nemusia obávať o to, ako sa dostanú za svojimi povinnosťami. Po aktivite za zachovanie zastavovania rýchlikov v Margecanoch, za ktoré sme bojovali v jeseni minulého roka, je to ďalší pozitívny výsledok," povedal. Verí, že novozavedené vlaky budú dobrou, rýchlou a najmä udržateľnou voľbou pri preprave východniarov.