V Hnúšti bude cez víkend otvorených päť odberných miest

Hnúšťa 22. januára (TASR) – Dovedna päť odberných miest na testovanie na ochorenie COVID-19 bude počas víkendu otvorených v meste Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Roman Lebeda.



Štyri odberné miesta, na ktoré je možné vopred sa objednať, budú umiestnené v Základnej škole (ZŠ) na Klokočovej ulici, v ZŠ na Nábreží Rimavy, v kultúrnom dome a Špeciálnej ZŠ v mestskej časti Kolónia.



„Piate miesto je miestnosť na mestskom úrade. Tá bude vyhradená pre občanov bez rezervácie, a to v sobotu (23. 1.) od 13.00 h do 20.00 h a v nedeľu (24. 1.) od 8.00 h do 20.00 h. Sobotné dopoludnie je vyhradené pre zamestnancov škôlok, škôl a organizácií mesta,“ dodal primátor.