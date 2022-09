V Hnúšti otvorili banské múzeum s hlbinnou expozíciou

Hnúšťa 10. septembra (TASR) - V Hnúšti v Rimavskosobotskom okrese otvorili v sobotu banské múzeum s hlbinnou expozíciou, ožívajú aj banícke tradície. TASR o tom informoval referent pre cestovný ruch mesta Hnúšťa Branislav Caban.



Múzeum sa zameriava na históriu baníctva v regióne Malohont, a to na ťažbu a spracovanie rúd železa a neskôr mastenca a magnezitu. Obsahuje aj expozíciu atraktívneho minerálu pyrit, ľudovo nazývaného aj mačacie zlato. Súčasťou návštevy múzea je aj krátky vstup do hlbinných priestorov bane, v ktorej návštevníci prejdú 600 metrov.



Projekt Banského múzea je podľa mesta výsledkom spolupráce samosprávy, súkromnej spoločnosti a tretieho sektora. Mesto v rámci projektu ponúklo priestory budovy v areáli banského závodu občianskemu združeniu Horná Rimava, ktoré na zriadenie múzea získalo z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dotáciu vo výške takmer 45.000 eur. Banská spoločnosť múzeu poskytla niektoré exponáty a zabezpečovať má hlbinnú časť exkurzie.



Okrem otvorenia banského múzea oživili v regióne aj takzvané Banícke dni, ktoré boli v Hnúšti naposledy v roku 1996. Ako pripomenula riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti Diana Vojenčiaková, toto podujatie bývalo kedysi veľkolepé. "Zišlo sa celé mesto, všetci slávili, všetci sa tešili. Preto sme sa rozhodli, že to skúsime opäť, hoci vieme, že to už nebude celkom také ako kedysi," zdôraznila s tým, že napríklad pochod baníkov sa už nedá zorganizovať v takom veľkolepom rozmere ako v minulosti. "Pretože miestna banícka firma má už len 11 baníkov," podotkla.



Caban poznamenal, že Hnúšťa patrí medzi slovenské mestá, v ktorých je stále aktívna banícka činnosť. V ložisku v časti Hačava-Mútnik vyťažia ročne okolo 15.000 ton magnezitu. Jeho celkové zásoby v lokalite sa odhadujú asi na 20.000.000 ton.