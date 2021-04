V Hnúšti sa sčítalo vyše 76% ľudí, v Tisovci viac než 80%

Hnúšťa/Tisovec 9. apríla (TASR) – Do historicky prvého elektronického sčítania sa zapojilo 5301 obyvateľov mesta Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese, čo je podľa samosprávy 76,54 percenta občanov evidovaných v registroch mesta. Informovala o tom na svojej oficiálnej internetovej stránke.



„Nasleduje asistované sčítanie našich obyvateľov, ktoré však je vzhľadom na COVID automat posunuté a v meste bude prebiehať šesť týždňov prostredníctvom mobilných asistentov a kontaktných miest,“ dodala samospráva.



V ďalšom meste okresu, Tisovci a jeho miestnej časti Rimavská Píla, dosiahla účasť na samosčítaní podiel 81,13 percenta obyvateľov. „Za túto usilovnosť vám patrí veľké poďakovanie. Ďakujeme, že ste sa prihlásili k nášmu mestu a mestskej časti. Ukázali ste tak, koľko obyvateľov tvorí jeho príbeh. O presnom termíne spustenia asistovaného sčítania budeme včas informovať,“ uviedol na internetovej stránke mesta prednosta mestského úradu Tibor Tokár.



Elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára, samosčítať prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie sa mohli obyvatelia SR do polnoci 31. marca. Nasleduje asistované sčítanie, ktoré musí byť ukončené do 31. októbra. Prvé vyhodnotenia by mali byť známe na konci aktuálneho roka. Sčítaniu obyvateľov predchádzalo sčítanie domov a bytov, ktoré sa konalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.