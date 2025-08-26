< sekcia Regióny
V Holčíkovciach začínajú s výstavbou mosta a lávky za vyše 280.000 eur
Práce na stavbe prebiehajú od polovice augusta a potrvajú približne tri mesiace.
Autor TASR
Holčíkovce 26. augusta 2025 (TASR) - V obci Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou začali s výstavbou nového mosta a lávky cez potok Ondalík. Na výstavbu za vyše 280.000 eur obec získala dotáciu. Ako pre TASR uviedol starosta Michal Flešár, premostenie bolo v havarijnom stave.
„Most aj lávka patria do majetku obce, čiže sa o ne musíme postarať sami. Využili sme preto výzvu ministerstva investícií na odstránenie kľúčových úzkych miest cestnej infraštruktúry a na zlepšenie regionálnej mobility,“ uviedol starosta.
Most postavili pred vyše 60 rokmi, okrem veku prispelo k jeho poškodeniu aj intenzívne používanie ťažkými nákladnými autami. Statický posudok z roku 2020 potvrdil, že most je v havarijnom stave. Odvtedy je pre nákladné autá uzavretý a osobné vozidlá ním prechádzajú len s obmedzením. „Polovica dediny je na druhej strane potoka, preto bolo nutné riešiť tento stav,“ doplnil starosta.
Práce na stavbe prebiehajú od polovice augusta a potrvajú približne tri mesiace. Starý most zbúrajú a nahradia ho novým. „Obyvatelia z druhej strany budú musieť dočasne využívať obchádzku cez hospodársky dvor alebo parkovať autá na blízkom parkovisku a prejsť lávkou pre peších. Lávku ponecháme otvorenú až do dokončenia mosta, inak by bola dostupnosť v obci výrazne obmedzená,“ vysvetlil Flešár. V nevyhnutných prípadoch bude umožnený prejazd cez poľnohospodársky dvor vo vyznačenom pásme bez zastavovania a vystupovania z vozidla. Po ukončení stavby mosta sa začnú práce na lávke pre peších.
Z celkových oprávnených nákladov vo výške viac ako 286.000 eur zaplatí obec približne 23.000 eur. Zvyšok pokryje nenávratný finančný príspevok. Najväčšou položkou sú samotné stavebné práce za 240.000 eur, ďalšie výdavky tvorila projektová dokumentácia a stavebný dozor.
„Most aj lávka patria do majetku obce, čiže sa o ne musíme postarať sami. Využili sme preto výzvu ministerstva investícií na odstránenie kľúčových úzkych miest cestnej infraštruktúry a na zlepšenie regionálnej mobility,“ uviedol starosta.
Most postavili pred vyše 60 rokmi, okrem veku prispelo k jeho poškodeniu aj intenzívne používanie ťažkými nákladnými autami. Statický posudok z roku 2020 potvrdil, že most je v havarijnom stave. Odvtedy je pre nákladné autá uzavretý a osobné vozidlá ním prechádzajú len s obmedzením. „Polovica dediny je na druhej strane potoka, preto bolo nutné riešiť tento stav,“ doplnil starosta.
Práce na stavbe prebiehajú od polovice augusta a potrvajú približne tri mesiace. Starý most zbúrajú a nahradia ho novým. „Obyvatelia z druhej strany budú musieť dočasne využívať obchádzku cez hospodársky dvor alebo parkovať autá na blízkom parkovisku a prejsť lávkou pre peších. Lávku ponecháme otvorenú až do dokončenia mosta, inak by bola dostupnosť v obci výrazne obmedzená,“ vysvetlil Flešár. V nevyhnutných prípadoch bude umožnený prejazd cez poľnohospodársky dvor vo vyznačenom pásme bez zastavovania a vystupovania z vozidla. Po ukončení stavby mosta sa začnú práce na lávke pre peších.
Z celkových oprávnených nákladov vo výške viac ako 286.000 eur zaplatí obec približne 23.000 eur. Zvyšok pokryje nenávratný finančný príspevok. Najväčšou položkou sú samotné stavebné práce za 240.000 eur, ďalšie výdavky tvorila projektová dokumentácia a stavebný dozor.