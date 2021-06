V Holíči otvorili výstavu Kov a drôt v súčasnom území

Holíč 29. júna (TASR) – V budove Mestského múzea a galérie v Holíči je sprístupnená pre verejnosť výstava Kov a drôt v súčasnom území. TASR o tom informoval hovorca mesta Jaroslav Čársky. Súčasťou sú aj trvalé exponáty nachádzajúce sa v areáli zámku, ktoré tu vznikli v rámci minuloročného Kováčsko-drotárskeho sympózia.



"Umenie predstavuje kolektívnu pamäť v živote národov a málokto si to uvedomuje. Keď sa nám podarí v Holíči pripraviť takúto výstavu, je predpoklad, že sem budú ľudia chodiť pozerať na niečo, čo inde nenájdu," uviedol kurátor výstavy Juraj Štaffa.



Na výstave sa prezentuje sedmička sochárov, kováčov a drotárov zo Slovenska a Rakúska. Za slovenskú stranu ide o autorov Ondreja Zimka, Stanislava Mikovčáka, Jara Gaňu a Petra Repku. Rakúsko reprezentujú Franz Seitl, Robert Petchinka a Gerald Nigl. "Účelom je ľuďom ukázať zabudnuté remeslá, ktoré sa z nášho života vytratili, či už to je kováčstvo alebo drotárstvo. Tieto remeslá súvisia so železom, teda materiálom, ktorý sa v súčasnosti spracúva úplne ináč," uviedol Mikovčák.



"Keďže sme z kraja, v ktorom majú svoje sídla Habsburgovci, rozhodol som sa vytvoriť z pásoviny dielo s názvom Zrod baroka. Je to štylizovaná figúra v tvare hlavy veľkňažky. Ide o kované a zvárané železo. Výška diela je približne dva a pol metra," doplnil Gaňa.



Výstava je jednou z aktivít projektu VISIO, ktorý je podporený z programu INTERREG V-A, Slovensko–Rakúsko 2014-2020 a spolufinancovaný z fondu ERDF, zo štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov mesta Holíč.



Výstava bude pre návštevníkov prístupná do 30. septembra.