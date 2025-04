V Holíči otvorili výstavu týkajúcu sa výskumu tamojšej šibenice

Holíč 18. apríla (TASR) - Výstava „Tí, ktorí zhrešili“ je verejnosti prístupná od stredy (16. 4.) do 30. apríla v koniarni Holíčskeho zámku. Prezentuje výsledky archeologického výskumu šibenice v Holíči, ktoré hovoria o časovom intervale jej využitia. Archeológovia objavili 13 popravených osôb. Urobili aj digitálne rekonštrukcie podoby týchto jedincov.



Šibenica v Holíči stála na pahorku, východne od mesta. „V minulosti bolo dôležité situovanie šibenice, nielen v Holíči, ale celkovo v krajine, aby boli teda viditeľné na výstrahu pre ostatných, teda aj ľudí, ktorí žili v tých daných miestach,“ uviedol pre TASR archeológ a autor výstavy Daniel Bešina z Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.



Podľa jeho slov išlo o veľkú stavbu. „Skladala sa z dvoch veľkých masívnych stĺpov, približne asi päť metrov vysokých, to už nevieme presne povedať, lebo sa zachovali len v základoch,“ zhrnul s tým, že takéto dvojstĺpové stavby stáli a dodnes stoja aj v Rakúsku či vo Švajčiarsku a zrejme ide o teritórium, kde sa tento stavebný typ uplatňoval.



Bešina vysvetlil, že šibenica stála už vo vrcholnom stredoveku. „Posledného popraveného, ktorého sme datovali rádiokarbónovou metódou datovania, je z prelomu 17. až 18. storočia,“ doplnil. Táto šibenica sa používala počas dlhého obdobia, presnú vizualizáciu nepoznajú, keďže jej podoby sa mohli počas tohto času meniť.



Archeológom sa podarilo identifikovať 13 jedincov, nie je to však konečný počet. „Boli to muži, kde výkon popravy bolo sťatie a obesenie. Na základe antropologickej analýzy vieme identifikovať aj nejaké traumy, ktoré sú viditeľné na kostiach. Taktiež vek, choroby či pohlavie,“ uviedla pre TASR autorka výstavy Stanislava Bönde Gogová z UKF.



Výstava vznikla z podnetu ukončenia prvého systematického archeologického výskumu šibenice z obdobia vrcholného stredoveku v Holíči na Slovensku. Ide o putovnú výstavu, o ktorú môžu požiadať aj iné inštitúcie.