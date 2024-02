V Holíči si dali Rande naslepo s knihou

Holíč 12. februára (TASR) - Na týždeň, keď sa slávi sviatok sv. Valentína, pripravila Mestská knižnica v Holíči prekvapenie pre všetkých zamilovaných do dobrého čítania. Rande naslepo s knihou im zaručí chvíle vzrušenia a príjemného prekvapenia. Môžu si totiž vybrať knižný titul, ktorý odtajnia až doma pri otvorení. Uviedla to pre TASR knihovníčka Ivana Poláková.



"Päť desiatok kníh sme zabalili do pestrofarebných obalov, aby prekryli názvy. Na prebale je iba indícia, podľa ktorej sa môžu rozhodovať. K dispozícii je pre každého niečo - pre deti rozprávky, pre dospelých súčasná beletria, historické romány, detektívky," informovala. A tak sa čitatelia v holíčskej knižnici môžu iba dohadovať, k akej knihe vedú indície "Nepriateľ je bližšie, ako ste si mysleli", "Podozrivého povzbudíte, aby odhalil svoje stránky osobnosti" alebo "V knihe nájdete odvážneho Radka, smutného Jarka, starostlivú Ruženku, neúprimnú Karolínu a mnoho ďalších detí".



Už v prvý deň, pondelok, sa podľa Polákovej minulo dosť utajovaných titulov, je dosť možné, že v piatok (16. 2.) budú musieť takto špeciálne pre čitateľov zabaliť ešte ďalšie knihy. Knižnica v 11-tisícovom Holíči má každoročne viac ako 350 čitateľov a knižný fond obsahuje približne 16.000 titulov, ktoré priebežne dopĺňa.