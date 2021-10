Holíč je so sezónou spokojný, vrátili sa aj turistické skupiny

Holíč 19. októbra – Návštevnosť turistov v meste Holíč má dlhodobo vzrastajúcu tendenciu. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



Po minuloročnom menšom výpadku rezervácií zo strany organizovaných skupín, ktorý súvisel so situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19, sa väčšie skupiny začali do Holíča vracať. "Minuloročná sezóna bola, čo sa týka návštevnosti, najúspešnejšou za posledné obdobie. Avšak s istotou si dovolíme tvrdiť, že tá 2021 za ňou výraznejšie nezaostala," uviedla Veronika Chňupková z Turisticko-informačnej kancelárie v Holíči.



Návštevníci mali možnosť absolvovať prehliadky Holíčskeho zámku so sprievodcom. Za približne 45 minút si prezreli mestské múzeum a pokračovali do pôvodných miestností zámku. Najviac návštevníkov upútali Čínska sála a kaplnka. Prehliadka sa končila v pivniciach a podzemných chodbách.



Súčasťou Holíčskeho zámku sú aj výstavné priestory mestskej galérie, kde počas celého roka prebiehalo niekoľko výstav. "Spomeňme napríklad výstavu k výročiu železnice Holíč – Hodonín, výstavu Artmisia Storočím Umeleckej besedy slovenskej 1921 – 2021 či výstavu Kov a drôt v súčasnom umení," doplnila Chňupková.



"Veľkej obľube sa tešilo člnkovanie okolo bastiónovej pevnosti. Aktivita sa stala vyhľadávanou atrakciou pre ľudí z celého západného Slovenska. Dobré počasie umožnilo turistom, ale aj našim Holíčanom navštíviť bylinkovú záhradu, kde si mohli posedieť a oddýchnuť. Novinkou bola možnosť zakúpiť si bylinky či handmade výrobky z levandule," uviedol primátor mesta a zároveň predseda OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Napriek tomu, že tento rok bola pamiatka veterný mlyn z dôvodu rekonštrukcie zatvorená, turisti si k nej cestu našli. "Novým cieľom návštev sa stala rozhľadňa na Hrebeni, v blízkosti veterného mlyna. Ponúka zaujímavé pohľady nielen na Holíč, ale aj do jeho okolia," doplnil Lidaj.



V roku 2021 pripravilo mesto nové propagačné materiály o Holíčskom zámku, bylinkovej záhrade, veternom mlyne a rozhľadni. "Vytvorili sme aj leták s názvom Potulky Holíčom. Ten návštevníkom predstaví 16 najvýznamnejších objektov mesta," informovala Chňupková.