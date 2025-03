V Holíči uskutoční sa výstava týkajúca sa výskumu šibenice

Holíč 29. marca (TASR) - Výstava Tí, ktorí zhrešili bude verejnosti sprístupnená 16. apríla v koniarni Holíčskeho zámku. O 17.00 h sa v tabačiarni uskutoční prednáška Kým prepadnem horkej smrti. Podujatia predstavia výsledky archeologického výskumu šibenice v Holíči. Výstava potrvá do 30. apríla. Pre TASR to uviedla jedna z autoriek výstavy docentka Stanislava Bönde Gogová z Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.



Výstava vznikla z podnetu ukončenia prvého systematického archeologického výskumu šibenice z obdobia vrcholného stredoveku v Holíči na Slovensku. „Ide o pozostatky dvojstĺpovej murovanej šibenice, pod ktorou sme našli 12 jedincov. V rámci spracovania kostrových pozostatkov je dôležitá antropologická expertíza, ktorá nám vie veľa povedať aj o tom, aké mali choroby, akým spôsobom zomreli, či boli sťatí alebo mohlo ísť o obesenie. Zaujímavosťou je, že sme urobili aj digitálne rekonštrukcie podoby týchto jedincov,“ priblížila.



Predstavené budú aj spôsoby popravy. „Podarilo sa nám zdokumentovať popravu muža, ktorému bola najprv odťatá pravá ruka a následne hlava. Takýto nález je ojedinelý v rámci celej Európy,“ zhrnula s tým, že výstava bude zrealizovaná formou bannerov a doplnená archeologickými nálezmi. Ide dokonca o putovnú výstavu. „Už máme dohodnuté Záhorské múzeum Skalica a potom, ak prejavia záujem, aj v iných múzeách,“ doplnila. Problematika archeológie popravísk na Slovensku je podľa docentky nová, začala sa práve týmto archeologickým výskumom v roku 2022.



Celý výskum realizuje výskumný tím z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre na vedecké a dokumentačné účely v súčinnosti so samosprávou. Zámerom je po ukončení odborného spracovania vytvoriť publikáciu. Autormi výstavy sú Bönde Gogová spolu s Danielom Bešinom z UKF Nitra. Spolupracujú aj s antropológmi, historikmi, so študentmi či s nadšencami tohto oboru. Finančné prostriedky na čiastočné spracovanie a realizáciu výstavy získali schválením žiadosti o dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR.