V Holíči vybudovali novú tribúnu, na projekt získala grant 30.000 eur

Holíč 20. novembra (TASR) - Správa mestského majetku (SMM) Holíč vybudovala novú tribúnu v športovom areáli TJ Iskra Holíč. Na projekt získala grant 30.000 eur z Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v rámci programu na rozvoj kraja. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Tribúna je osadená na letnom štadióne pri futbalovom ihrisku s umelým povrchom, jej rozmery sú vyše 30 štvorcových metrov. Je vyhotovená z oceľovej konštrukcie, ktorá je pevne spojená so zemou a prekrytá lexanom. Disponuje tromi radmi, v ktorých sú upevnené plastové sedadlá. Kapacita tribúny je 52 miest.



SMM sa začiatkom roka 2024 zapojila do výzvy TTSK. Predložila projekt na vybudovanie športovej infraštruktúry. Na daný projekt tak získala financie vo výške 30.000 eur na úhradu kapitálových výdavkov. Prvým krokom bolo verejné obstarávanie, následne uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Penus a samotná realizácia. Celková cena za vykonanie diela bola podľa zverejnenej zmluvy 37.342 eur.