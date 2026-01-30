< sekcia Regióny
V Holíči vzniká nový veľký detský festival Cibuláčik
Festival ponúkne jedno hlavné pódium s najväčšími hviezdami detskej hudobnej scény zo Slovenska a Českej republiky.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Letisko v Holíči, ktoré je už roky dejiskom známeho hudobného festivalu Cibula fest, privíta v lete 2026 úplne nové podujatie. Dva týždne pred týmto festivalom, 1. júla sa tu uskutoční prvý ročník česko-slovenského detského festivalu Cibuláčik, ktorý je venovaný najmenším návštevníkom a ich rodinám. TASR informoval PR manažér Dodo Mikláš.
Cibuláčik vznikol ako prirodzené pokračovanie festivalovej tradície v Holíči. Organizátori reagovali na fakt, že Cibula fest každoročne navštevuje čoraz viac rodín s deťmi, a rozhodli sa vytvoriť samostatný festival, kde budú deti hlavnými hviezdami.
Festival ponúkne jedno hlavné pódium s najväčšími hviezdami detskej hudobnej scény zo Slovenska a Českej republiky. Na pódiu vystúpia Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulenc a Fíha Tralala. Priestor dostanú aj mladé talenty a hudobné aj tanečné súbory. Hudba, tanec a spev vytvoria energickú atmosféru, ktorá strhne deti aj dospelých.
„Cibuláčik vnímame ako dieťa Cibula festu. Roky sme sledovali, ako s festivalom doslova vyrastajú deti na dospelých. Rozhodli sme sa dať deťom vlastný priestor, vlastný deň a vlastný festivalový zážitok. Je to náš prvý ročník, no cieľ je jasný, vytvoriť najväčší česko-slovenský detský festival, na ktorý budú rodiny rady spomínať a každoročne sa sem vracať,“ hovorí organizátor Vladimír Chrenka.
Súčasťou festivalu bude aj rozsiahla zóna atrakcií a sprievodných aktivít, ktorá premení letisko na veľký detský svet. Návštevníkov čakajú skákacie hrady, obrie nafukovacie kĺzačky, laser game, virtuálna realita, balónový dom, jazda na poníkoch, ako aj celodenný program s animátormi či kreatívne dielne a interaktívne aktivity pre deti rôzneho veku.
„Chceme, aby si deti festival užili naplno a rodičia mali pocit pohody. Všetko je na jednom mieste, bez stresu, bez chaosu a bez dlhého čakania. Ide nám o radosť, spoločný čas a zážitky, ktoré rodiny spájajú,” dodáva Chrenka.
