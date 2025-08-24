< sekcia Regióny
V Holumnici napreduje výstavba nového mosta za 429.000 eur
Autor TASR
Holumnica 24. augusta (TASR) - Už o niekoľko dní má byť hotový nový most v Holumnici v okrese Kežmarok. Buduje sa na mieste pôvodného 80-ročného objektu, ktorý bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Prešovský samosprávny kraj (PSK) jeho stavbu financuje z vlastných zdrojov a preinvestuje približne 429.000 eur. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, motoristi by sa mohli po novom moste previesť už v septembri.
Pôvodný most museli pre jeho zlý stavebno-technický stav zdemolovať. Správa a údržba ciest PSK sa následne pustila do výstavby nového objektu, ktorý prevádza cestu tretej triedy nad Holumnickým potokom.
„Stavebno-technický stav 80-ročného holumnického mosta bol klasifikovaný v stupni šesť, teda ako veľmi zlý. Riešený bol pritom ako jednopoľový mostný objekt. Nový most už bude mať podobu šikmej rámovej integrovanej konštrukcie s jedným otvorom votknutej do hlbinne uložených opôr,“ uviedla Jeleňová.
Podľa hovorkyne v týchto dňoch práce na jeho výstavbe výrazne pokročili a sústredili sa na viazanie výstuže nosnej konštrukcie a úpravu brehov v okolí mosta. Vo finále prinesie projekt výstavby nového premostenia v obci Holumnica najmä zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na ceste III/3099.
Správa a údržba ciest PSK spravuje až vyše 1230 mostov na území kraja s celkovou dĺžkou ich premostenia 13.534 metrov. Má svoj vlastný mostný program pre lepšiu usporiadanosť v systematizácii ich opráv. V minulom roku opravila aj s vlastnými čatami vyše 80 mostov.
