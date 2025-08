V Hontianskych Nemciach sa začína multižánrový festival Atmosféra

Hontianske Nemce 1. augusta (TASR) - Na lúke neďaleko Hontianskych Nemiec v okrese Krupina sa v piatok začína trojdňový multižánrový festival Atmosféra. Tento rok sa festival nesie v duchu hlavnej myšlienky „Zažnime od seba“, ktorá odráža individuálnu cestu každého návštevníka k hlbšiemu prepojeniu so sebou samým, druhými a prírodou. TASR o tom informoval PR manager podujatia Marek Kučera.



„Zmena sa nikdy nezačína niekde vonku, aj keď sa nás o tom mnohí snažia presvedčiť. Rodí sa v každom z nás, v drobných rozhodnutiach a odvážnych snoch,“ hovorí manifest festivalu. Symbolom aktuálneho ročníka je svetlo - vnútorný plameň, ktorý horí v každom človeku a prenáša sa ďalej dotykom, úsmevom, pohľadom či rozhovorom.



V poradí 13. ročník festivalu prinesie desiatky koncertov na dvoch pódiách. Na hlavnom pódiu v piatok vystúpia Fallgrapp so Spectrum Orchestra, Billy Barman, Tolstoys, O Gadže Bašaven, Berlin Manson a Midi Lidi z Česka. V sobotu (2. 8.) príde dánska kapela Efterklang, Island Mint, Timea, Buchajtramka a taktiež slovenské stálice ako Korben Dallas, Supa a Vec, Bad Karma Boy a Malalata. Chýbať nebude ani Para so špeciálnym akustickým setom, spomienka na piesne Mariána Vargu, či Martin Geišberg, ktorý festival v nedeľu (3. 8.) uzavrie.



Festival tiež ponúkne bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou bude aj koncertná spomienka na hudobníka a skladateľa Jara Filipa či množstvo diskusií dotýkajúcich sa rôznych tém. Na svoje si prídu aj milovníci literatúry, divadla či rôznych workshopov. Novinkou budú podľa organizátorov špeciálne pop-up vystúpenia viacerých umelcov vrátane Klubu krátkovlasých víl či poetického projektu v pohybe Fiú-Fiú, ktoré sa uskutočnia na rôznych miestach festivalu. Svoj program budú mať na festivale aj deti. Plánované je aj komentované pozorovanie hviezd či komentovaná prechádzka festivalovou prírodou.



Atmosféra, ktorej podstata spočíva v pevne zakorenených hodnotách, akými sú inkluzivita, rešpekt, sloboda, dobrovoľníctvo či úcta k prírode, je komorným festivalom s limitovanou kapacitou 3500 ľudí. Pre tých, ktorí nezískali vstupenky, bude festival počas víkendu pravidelne zdieľať svoje zážitky a okamihy na svojich sociálnych sieťach.