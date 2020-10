V Hontianskych Tesároch bude odberné miesto v stane pred úradom

Hontianske Tesáre 29. októbra (TASR) – V obci Hontianske Tesáre v Krupinskom okrese bude počas víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 jedno odberné miesto. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila starostka obce Dana Kohútová. „Testovať sa bude vo vonkajšom stane pred obecným úradom,“ doplnila.



„Dobrovoľníkov z radu zdravotníkov máme na sobotu (31. 10.) dvoch, na nedeľu (1. 11.) zatiaľ iba jedného, pretože si ľudia musia plniť aj svoje pracovné povinnosti,“ spomenula s tým, že samospráva má tiež zabezpečených administratívnych pracovníkov.



K dispozícii sú aj ľudia na dezinfikovanie prostredia a aj usmerňovanie občanov, ktorí budú prichádzať na testovanie. „Ochranné oblečenie a pomôcky by mali zabezpečiť Ozbrojené sily SR. Zatiaľ ich nemáme, dúfame však, že všetko stihnú,“ dodala Kohútová.



Mesto Krupina vytvorilo šesť odberných miest v exteriéri. „Priestory základných škôl boli na účely testovania jednoznačne zamietnuté z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov v školstve,“ informuje samospráva na svojej oficiálnej webstránke, kde nájdu Krupinčania aj podrobný zoznam odberných miest. Patria tam napríklad vstupný exteriérový priestor mestského úradu, mestský futbalový štadión či Amfiteáter Viliama Polónyiho.



Prvé kolo celoplošného testovania sa má konať počas dvoch víkendových dní, a to v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra.