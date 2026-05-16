V Hontianskych Tesároch odhalili pamätník venovaný vojnovým obetiam
Autor TASR
Hontianske Tesáre 16. mája (TASR) - V obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina odhalili v uplynulých dňoch nový pamätník venovaný obetiam prvej a druhej svetovej vojny. Pamätník je na verejne prístupnom mieste pred obecným úradom a pri jeho návrhu vychádzali iniciátori z viacerých symbolických myšlienok. Pre TASR to uviedla kultúrna referentka obce Katarína Sabová.
Ako priblížila, v obci dlhé roky absentovalo spoločné centrálne pietne miesto, ktoré by pripomínalo obete oboch vojnových konfliktov a zároveň slúžilo ako miesto spomienky pre ďalšie generácie. „Naša obec doteraz nemala spoločný pamätník venovaný padlým občanom v prvej a druhej svetovej vojne. Keďže sa obec Hontianske Tesáre skladá z obcí Báčovce, Šipice, Dvorníky a Hontianske Tesáre, rozhodli sme sa, že je čas vytvoriť dôstojné a pietne miesto, ktoré bude všetkým generáciám pripomínať hrdinstvo našich predkov,“ skonštatovala Sabová.
Ako podotkla, pamätník je vytvorený ako dôstojné pietne miesto s dôrazom na jednoduchosť, úctu a nadčasovosť. Pri jeho návrhu vychádzali z viacerých symbolických myšlienok. „Jeho základ tvorí opracovaný kameň pieskovca - materiál, ktorý bol oddávna dominantný v hontianskej architektúre. Kameň z miestnych zdrojov bol súčasťou brán, domov i náhrobných kameňov a predstavuje symbol pevnosti, domova a trvácnosti,“ podotkla Sabová.
Samotný pamätník dopĺňa cortenová oceľ - materiál odolný voči času i poveternostným podmienkam. „Tak, ako jej povrch časom dozrieva a mení sa, aj naša pamäť nesmie zostať nehybná - má niesť stopy času, no nikdy nesmie zaniknúť. Pamätník tak symbolicky spája minulosť s prítomnosťou - pevnosť kameňa a skúsenosť času a je trvalým odkazom našej úcty,“ dodala kultúrna referentka.
Realizáciu pamätníka financovala obec z vlastného rozpočtu a vďaka podpore dobrovoľníkov a ľudí, ktorí pomohli pri jeho vzniku.
Pamätník je venovaný vojnovým obetiam z radov miestnych obyvateľov a nesie spoločné venovanie. Sabová vysvetlila, že počas trojročného výskumu sa jej podarilo objaviť aj nové mená padlých občanov, o ktorých sa dlhé roky nevedelo. „Zároveň si však uvedomujeme, že tento zoznam nemusí byť konečný a je možné, že sa v budúcnosti podarí objaviť ďalšie mená. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli na pamätníku neuvádzať konkrétne mená, aby sa nestalo, že by niekto z nich zostal opomenutý,“ poznamenala.
Pamätník slávnostne odhalili za účasti generála Daniela Zmeka symbolicky počas tohtoročného Dňa víťazstva nad fašizmom.
