V Hontianskych Tesároch pripravujú tretí ročník Koncertu pod hviezdami
Podujatie organizujú pri príležitosti slávnostného odhalenia pamätníka padlým v 1. a 2. svetovej vojne.
Autor TASR
Hontianske Tesáre 20. apríla (TASR) - Obec Hontianske Tesáre v okrese Krupina pripravuje na 8. mája tretí ročník podujatia Koncert pod hviezdami. Podujatie organizujú pri príležitosti slávnostného odhalenia pamätníka padlým v 1. a 2. svetovej vojne. TASR o tom informovala kultúrna referentka obce Katarína Sabová.
„Program sa začne o 19.00 h pietnym aktom a odhalením pamätníka venovaného tým, ktorí položili svoje životy za vlasť,“ priblížila Sabová s tým, že o 20.00 h bude večer pokračovať koncertom pod holým nebom, na ktorom vystúpi Peter Juhás a jeho Beťári.
Cieľom podujatia je podľa organizátorov nielen uctiť si pamiatku padlých, ale aj vytvoriť priestor pre spoločné stretnutie komunity v duchu vďaky, úcty a spolupatričnosti. Zároveň zdôraznili, že ide o podujatie pre všetky generácie - rodiny s deťmi, seniorov aj širokú verejnosť.
Podujatie sa uskutoční v areáli kultúrneho domu v Hontianskych Tesároch. Súčasťou vstupného je prípitok pre každého návštevníka, pričom tešiť sa môžu návštevníci aj na degustáciu hontianskych vín či ochutnávku slaných a sladkých špecialít.
