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V Hontianskych Tesároch vynovili obecnú knižnicu
Na obnovu knižničného fondu prispela aj marcová burza kníh.
Autor TASR
Hontianske Tesáre 9. júla (TASR) - V Hontianskych Tesároch v okrese Krupina vynovili obecnú knižnicu založenú ešte v roku 1970. Komplexnú obnovu zrealizovali nielen vďaka grantu určenému na nákup nových kníh, ale aj burze kníh, z ktorej výťažok bol použitý na ďalší rozvoj knižnice. TASR o tom informovala kultúrna referentka obce Katarína Sabová.
Knižnica v Hontianskych Tesároch podľa jej slov už viac ako päť desaťročí zohráva dôležitú úlohu v kultúrnom a spoločenskom živote obce. S pribúdajúcim časom však bolo potrebné knižnicu prispôsobiť súčasným potrebám čitateľov a vytvoriť príjemnejšie, modernejšie prostredie. Preto prešla obnovou.
„Zmodernizoval sa interiér, pribudol nový inventár a ďalšie prvky, ktoré spríjemňujú pobyt návštevníkom všetkých vekových kategórií. Cieľom bolo vytvoriť priestor, kde si ľudia nebudú chodiť iba požičiavať knihu, ale radi tu strávia čas čítaním, štúdiom či stretnutím s ostatnými čitateľmi,“ poznamenala Sabová.
Významnou pomocou pri obnove bolo podľa jej slov získanie dotácie z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške 552 eur, za ktoré nakúpili viac ako 60 nových knižných titulov rôznych žánrov - od beletrie cez detskú literatúru až po populárno-náučné knihy. Nové knihy podľa Sabovej výrazne obohatili ponuku knižnice a zatraktívnili ju pre súčasných aj budúcich čitateľov.
Na obnovu knižničného fondu však prispela aj marcová burza kníh. „Predávali sa knihy vyradené z knižnice - najmä duplicitné výtlačky, ktorých bolo v malej obecnej knižnici zbytočne veľa, ako aj zastarané či dlhodobo nepožičiavané tituly,“ podotkla Sabová s tým, že výťažok z burzy bol použitý na ďalší rozvoj knižnice.
Zmodernizovanú knižnicu oficiálne otvorili len tento týždeň, no už teraz podľa Sabovej evidujú prvých registrovaných čitateľov a veria, že ich počet bude postupne narastať. Zámerom obce je spraviť z knižnice nielen miesto na požičiavanie kníh, ale aj živé kultúrne centrum. Preto plánujú organizovať rôzne podujatia, čitateľské aktivity a súťaže pre deti i dospelých. Jednou z prvých aktivít bude letná čitateľská súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetci registrovaní čitatelia obecnej knižnice.
Knižnica v Hontianskych Tesároch podľa jej slov už viac ako päť desaťročí zohráva dôležitú úlohu v kultúrnom a spoločenskom živote obce. S pribúdajúcim časom však bolo potrebné knižnicu prispôsobiť súčasným potrebám čitateľov a vytvoriť príjemnejšie, modernejšie prostredie. Preto prešla obnovou.
„Zmodernizoval sa interiér, pribudol nový inventár a ďalšie prvky, ktoré spríjemňujú pobyt návštevníkom všetkých vekových kategórií. Cieľom bolo vytvoriť priestor, kde si ľudia nebudú chodiť iba požičiavať knihu, ale radi tu strávia čas čítaním, štúdiom či stretnutím s ostatnými čitateľmi,“ poznamenala Sabová.
Významnou pomocou pri obnove bolo podľa jej slov získanie dotácie z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške 552 eur, za ktoré nakúpili viac ako 60 nových knižných titulov rôznych žánrov - od beletrie cez detskú literatúru až po populárno-náučné knihy. Nové knihy podľa Sabovej výrazne obohatili ponuku knižnice a zatraktívnili ju pre súčasných aj budúcich čitateľov.
Na obnovu knižničného fondu však prispela aj marcová burza kníh. „Predávali sa knihy vyradené z knižnice - najmä duplicitné výtlačky, ktorých bolo v malej obecnej knižnici zbytočne veľa, ako aj zastarané či dlhodobo nepožičiavané tituly,“ podotkla Sabová s tým, že výťažok z burzy bol použitý na ďalší rozvoj knižnice.
Zmodernizovanú knižnicu oficiálne otvorili len tento týždeň, no už teraz podľa Sabovej evidujú prvých registrovaných čitateľov a veria, že ich počet bude postupne narastať. Zámerom obce je spraviť z knižnice nielen miesto na požičiavanie kníh, ale aj živé kultúrne centrum. Preto plánujú organizovať rôzne podujatia, čitateľské aktivity a súťaže pre deti i dospelých. Jednou z prvých aktivít bude letná čitateľská súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetci registrovaní čitatelia obecnej knižnice.