V Horehronskom múzeu možno nahliadnuť do sveta archeologického bádania
Autor TASR
Brezno 8. januára (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne pripravilo 11. januára o 15.00 h podujatie Úlomky v piesku zamerané na archeológiu starovekého Egypta. Návštevníci si počas neho vyskúšajú prácu archeológa, zážitkovou formou nahliadnu do sveta archeologického bádania a zistia, že aj drobné nálezy môžu rozprávať veľké príbehy dávnych civilizácií. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Účastníci prostredníctvom interaktívnych úloh budú vyhľadávať úlomky ukryté v piesku, skúmať ich tvar, možné využitie a pokúšať sa z nich zrekonštruovať pôvodný predmet. Hravou a pútavou formou tak spoznajú princípy archeologickej práce, ktorá si vyžaduje presnosť, trpezlivosť a schopnosť čítať minulosť aj z tých najmenších nálezov,“ priblížila Škorváneková.
Podujatie Úlomky v piesku je sprievodnou aktivitou k výstave Egypt - dar Nílu, ktorá v Horehronskom múzeu potrvá do konca januára. Návštevníkom ponúka jedinečný pohľad na staroegyptskú civilizáciu prostredníctvom replík významných artefaktov zo zbierky cestovateľa a zberateľa Jána Hertlíka. Predstavuje predmety spojené s faraónmi, božstvami, kňazmi aj obyčajnými ľuďmi a približuje tak každodenný život i duchovné predstavy jednej z najstarších kultúr sveta. Medzi exponátmi nechýbajú sošky panovníkov, ochranné amulety, úžitkové predmety ani známa pohrebná maska faraóna Tutanchamona.
