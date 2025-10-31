< sekcia Regióny
V Horehronskom múzeu možno opäť spoznávať tajuplné bytosti z povier
Súčasťou podujatia sú aj tvorivé dielne inšpirované jednou z bytostí.
Autor TASR
Brezno 31. októbra (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne opäť ponúka možnosť spoznať tajuplné bytosti z horehronských poverových rozprávaní. Zimný cyklus podujatia Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí sa začal v piatok a potrvá do 6. decembra. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea s tým, že v týždni sú vyhradené termíny pre školy, prípadne iné záujmové skupiny. Pre verejnosť sú určené soboty o 15.00 h.
„Trinásť figurín a viac ako 120 zbierkových predmetov podporených audio technikou spolu so zvukovými efektmi a s odborným výkladom zavedie návštevníkov do zabudnutého sveta bytostí, ktoré boli kedysi súčasťou života a duchovnej kultúry Horehroncov. Tí verili v ich existenciu, magickú silu a možnosť negatívne alebo pozitívne ovplyvniť ich životy. Bytostiam pripisovali konanie súvisiace s prírodnými javmi. Rôznymi úkonmi sa snažili zabrániť ich neželanému vplyvu,“ priblížila Škorváneková. Záujemcovia si ich budú môcť aj vyskúšať.
