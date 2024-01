V Horehronskom múzeu návštevníci zažili atmosféru Bystrianskej jaskyne

Brezno 30. januára (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne si pripomína 100. výročie objavenia Bystrianskej jaskyne, najväčšej na Horehroní, výstavou i viacerými sprievodnými podujatiami. Patril k nim aj zážitkový program pod názvom So svetlom do jaskyne, počas ktorého mohli návštevníci spoznať život i zvuky jaskyne, dozvedieť sa viac o jej obyvateľoch - netopieroch, a teda zažiť celkovú atmosféru. Múzeum ho zorganizovalo v troch januárových termínoch, posledný v utorok bol vyhradený pre seniorov.



Ako TASR informovala Martina Ťažká z múzea, ďalším podujatím, ktoré sa uskutoční už túto nedeľu (4. 2.) o 15.30 h v Meštianskom dome na Námestí gen. M. R. Štefánika, bude komentovaná prehliadka výstavy 100 rokov Bystrianskej jaskyne spojená s besedou s Ľubomírom Múkom, predsedom jednej z najstarších speleologických skupín na Slovensku SPELEO Brezno. Porozpráva o nej z pohľadu jaskyniara i zaujímavosti o svojej práci.



"História Bystrianskej jaskyne sa datuje od roku 1923. O otvore do takzvanej starej jaskyne vedeli miestni obyvatelia už oddávna. Písomné pramene pochádzajúce z roku 1791 hovoria o "strácajúcom sa potoku" pri obci Mýto, ktorého voda sa na povrch zeme objavovala vo Valaskej, kde poháňala tri mlynské kolesá. Oficiálny prieskum jaskyne sa však začal realizovať až v roku 1923, kedy sa ako prví do podzemia odvážili vstúpiť Jozef Kováčik a Ernest Laubert. Známu priepasť Peklo objavili o tri roky neskôr, v roku 1926," priblížila Ťažká.



Počas druhej svetovej vojny jaskyňa poskytovala úkryt partizánom i obyvateľom. Jej prieskum a čiastočné sprístupňovanie prebiehalo niekoľko desiatok rokov až do roku 1968, kedy bola Bystrianska jaskyňa otvorená pre verejnosť v dnešnej podobe v dĺžke 580 metrov.



Výstavu, ktorá mapuje históriu a dotvárajú ju trojrozmerné predmety používané počas prieskumov jaskyniarmi, pripravili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, Správa slovenských jaskýň a SPELEO Brezno.